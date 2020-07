Dit gebeurt met je lichaam als je ongelukkig bent op je werk

Voor veel mensen is maandag niet de meest favoriete dag. Maar als je op zondagavond niet kan slapen en op maandagochtend letterlijk buikpijn hebt, omdat er weer een nieuwe werkweek begint, probeert je lichaam je waarschijnlijk iets meer te vertellen. Je lichaam weet misschien al eerder dan je hoofd durft toe te geven dat je ongelukkig op het werk bent en toe bent aan een nieuwe baan.

Dit is er wat met je lichaam gebeurt als je ongelukkig bent met je baan.

Stress en boosheid hebben invloed op je gezondheid

„De meesten van ons werken meer dan acht uur per dag”, schrijft Annie McKee in het boek How To Be Happy At Work, dat gebaseerd is op haar decennialange werk met bedrijven uit de Fortune 500. „Als we ongelukkig zijn op ons werk, betekent dit dat we ellendig voor meer dan één derde van onze levens zijn.” Langzaam ontstane stress, boosheid en andere negatieve emoties hebben meer effect op onze lichamen dan we misschien zouden denken, merkt ze op.

Op zich is stress normaal. Sterker nog, het heeft zelfs voordelen. In een gevaarlijke situatie is het stress die ons leven redt en in kleine doses helpt het ons op werk korte termijn-doelen behalen. Stress wordt pas problematisch als het chronisch is.

Wat gebeurt er in je lichaam als je stress hebt door je werk?

In een stressvolle situatie maakt ons lichaam zich klaar om te vluchten of te vechten. De hormonen adrenaline en cortisol zorgen ervoor dat onze bloeddruk omhoog gaat, ons hart sneller gaat kloppen, onze spieren zich aanspannen en onze ademhaling versnelt. Normaal gesproken herstelt het lichaam zich weer snel als de stressvolle situatie voorbij is.

Blijft de stress aanhouden? Dan blijft de hoeveelheid adrenaline en cortisol in ons lichaam maar stijgen. In de eerste plaats zorgt dat voor psychische klachten als een onrustig gevoel, vergeetachtigheid, slaapproblemen en prikkelbaarheid. De langdurige stress heeft bovendien niet alleen negatieve gevolgen voor onze mentale gezondheid. Ook fysiek heeft ons lichaam veel te verduren.

Je lichaam raakt simpelweg uitgeput. Het resultaat zijn lichamelijke klachten die variëren van nek- en hoofdpijn tot darmklachten en eczeem. Ook kun je vatbaarder worden voor verkoudheden en griep, omdat je weerstand omlaag gaat. Negeer je deze symptomen en ga je gewoon verder met je werk zoals je altijd hebt gedaan? Dan liggen meer ernstige problemen als een burn-out of hartproblemen op de loer.

Een onderzoek dat in 2015 in de journal Management Science werd gepubliceerd, keek naar tien oorzaken van stress op het werk en kwam erachter dat veel van deze oorzaken gelinkt zijn met hart- en vaatziekten en geestelijke gezondheidsproblemen. Volgens de onderzoekers zijn deze oorzaken jaarlijks verantwoordelijk voor meer sterfgevallen dan diabetes, de ziekte van Alzheimer of de griep.

Het is dan ook niet gek dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hun aandacht al op een probleem richtte dat zo ernstig en schadelijk was dat ze het de ‘gezondheidsepidemie van de 21 eeuw noemde’. Daarmee bedoelden ze stress.

Wat kun je hieraan doen?

Heb jij ook last van vergeetachtigheid, buikpijn en slaapproblemen? Dan is het verstandig om dit aan te pakken, voordat het uitmondt in gevaarlijkere gezondheidsproblemen. De eerste stap is om uit te zoeken waarom je ongelukkig bent met je werk. Is dat omdat je er niet op je plek zit en je beter op zoek kunt gaan naar een nieuwe baan? Of omdat je simpelweg teveel werkt en je werkdruk te hoog is?

Ga in gesprek met je manager

Als na zelfreflectie of professionele hulp blijkt dat je overwerkt bent en je baan te veel van je vraagt, ga dan in gesprek met je manager. De mensen met wie je werkt, kunnen namelijk niet in je hoofd kijken als jij gewoon door buffelt. Samen kunnen jullie op manieren komen die ervoor zorgen dat je weer plezier in je baan krijgt.

Misschien heeft je lichaam even een pauze nodig met wat vrije tijd, zodat je zenuwstelsel de kans krijgt om te ontspannen en zichzelf te resetten. Of misschien verzinnen jullie manieren om de werkdruk te verlagen. Het gesprek aangaan is spannend, maar een goede manager snapt dat minder stress zorgt voor betere resultaten.

Zoek een nieuwe baan

Is de stress ontstaan omdat je echt niet op je plek zit, omdat je bijvoorbeeld niet kan opschieten met je manager? Zie de signalen die je lichaam je probeert te sturen dan als een teken dat het tijd is voor een nieuwe baan. Je kunt dan zo je best doen om de symptomen te bestrijden met bijvoorbeeld meditatie en goed voor je lichaam zorgen, maar zolang je de onderliggende oorzaak niet aanpast, verandert er niets.

