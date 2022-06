Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

RVD en BOOS in de clinch: ‘Defensie trekt koninklijke familie voor’

Defensie trekt de koninklijke familie voor en overtreedt zelfs de eigen regels om hen tegemoet te komen. Dat weten BOOS en Vrij Nederland te melden na maanden van onderzoek. Morgen om 16.00 uur komt de nieuwe aflevering van het programma van Tim Hofman online, waarin we details uit het onderzoek te horen krijgen. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is (misschien logischerwijs) niet zo blij met deze onthullingen komt met een ‘verklaring’.

Zo stelt de RVD dat er sprake is van een „lange historische band is tussen de koninklijke familie en defensie”. Maar volgens BOOS bestaat die ‘speciale band’ vooral uit het voortrekken van de koninklijke familie, al generaties lang. Zo worden er eretitels verstrekt zonder duidelijke reden. Ook zouden opleidingseisen worden aangepast voor Oranjes.

Toen de studiekeuze van prinses Amalia onlangs werd aangekondigd, ontstond er ook ophef. Zo zouden sommige mensen twijfelen aan haar bekwaamheid en vinden velen het raar dat bijna elk lid van het koninklijk huis naar de universiteit gaat. Dus wij stelden een kenner de vraag: ‘Waarom gaat er nooit een lid van het koninklijk huis naar het mbo?’ Dat antwoord je lees hier.

‘Defensie trekt koninklijke familie voor’

„De band gaat al eeuwen terug”, reageert de RVD op de onthulling van BOOS. „Vroeger waren leden van de koninklijke familie zelfs legeraanvoerder. Die band is heel belangrijk voor de koninklijke familie.” Inhoudelijk wil de RVD pas reageren nadat de uitzending en het bijbehorende artikel in Vrij Nederland morgenmiddag zijn gepubliceerd.

De RVD wil niet zeggen of BNNVARA en Vrij Nederland om een reactie hebben gevraagd aan de koninklijke familie. Volgens BNNVARA beaamt defensieminister Kajsa Ollongren in de uitzending dat leden van de koninklijke familie soms bij defensie een „speciaal traject” volgen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BNNVARA: ‘RVD wel om reactie gevraagd’

Toen BOOS de uitzending over de misstanden bij The Voice of Holland maakte, wilde John de Mol de aflevering zien voordat hij een reactie gaf. Dat is bij de uitzending over de relatie tussen Defensie en het koninklijk huis niet gebeurd. De RVD heeft het materiaal nog niet gezien, maar is wel gevraagd om een reactie. Dat laat een woordvoerder van BNNVARA vandaag desgevraagd weten.

Het team van BOOS-maker Tim Hofman heeft de RVD wel om een reactie gevraagd op de bevindingen die in de uitzending worden gepresenteerd. Defensie heeft namens de RVD gereageerd. Deze reactie is te zien in de uitzending, aldus BNNVARA.