Een week geen sociale media zorgt voor minder depressie (blijkt uit onderzoek)

Dat is alles wat er nodig is: één week stoppen met het gebruik van sociale media. Dat kan leiden tot een afname van gevoelens van depressie en angst. Dat zeggen twee Britse wetenschappers op basis van een nieuw onderzoek.

Hoe zit dat dan? Mensen die zeven dagen een pauze namen van onder andere TikTok, Instagram, Twitter en Facebook, meldden een verhoogd gevoel van welzijn in vergelijking met de groep die wel sociale media gebruikte. Dat blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Bath.

Onderzoek sociale media

Deelnemers van het onderzoek gebruikten gemiddeld acht uur per week sociale media. Dat is dus iets meer dan een uur per dag. Met behulp van drie wetenschappelijk erkende tests werden de deelnemers ondervraagd over hun basisniveau van angst en depressie en hun gevoel van welzijn. Het gevoel van welzijn steeg bij de groep die zich zeven dagen lang niet op sociale media begaf. Bij diezelfde groep namen ook gevoelens van angst en depressie flink af.



Zo ging het onderzoek te werk: deelnemers moesten reageren op stellingen als ‘Ik heb een optimistisch gevoel over de toekomst’ en ‘Ik heb helder nagedacht’. Naast deze positieve vragen was er ook ruimte voor wat negatievere vragen. Er werd bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak ze last hadden van ‘weinig interesse of plezier in het doen van dingen’, of ze zenuwachtig of gespannen zijn en of ze moeite hebben met het stoppen met piekeren.

Hoofdonderzoeker Jeff Lambert zegt het volgende: „Veel van onze deelnemers meldden positieve effecten. Dit wijst erop dat zelfs een korte pauze van sociale media al impact kan hebben.” Een pauze nemen van sociale media kan ook een goed advies zijn om mensen te helpen met hun geestelijke gezondheid. Dat stellen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking.

Er is en komt nog meer

Deze onderzoeksresultaten zijn niet nieuw. Ze komen overeen met eerdere Britse en Amerikaanse onderzoeken. Daar werd regelmatig gebruik van sociale media ook in verband gebracht van met depressie en angst. Zekerheid over het gevolg van sociale media is er niet. Of het leidt tot psychische problemen of het versterken van bestaande gevoelens is dus niet zeker.

Wie weet komen we er wel achter, want de onderzoekers willen in de toekomst verder met dit onderwerp. Ze willen de effecten dan langer dan een week meten en onderzoeken. Verschillen in de impact van een socialmedia-break tussen bevolkingsgroepen worden dan ook meegenomen.

