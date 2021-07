Organisatie wil schadevergoeding voor ziekmakende borstimplantaten

Het is steeds normaler om te kiezen voor botox, lipfillers, een neuscorrectie of borstimplantaten. Die laatste ingreep blijkt regelmatig risico’s met zich mee te brengen. Producent Allergan moet vrouwen met hun borstimplantaten een schadevergoeding betalen, vindt een vrouwenrechtenorganisatie.

In 2018 werden de ruwe borstimplantaten van de fabrikant verboden in Europa. Bureau Clara Wichmann wil dat de producent de schade gaat vergoeden die de onveilige implantaten hebben veroorzaakt. De vrouwenrechtenorganisatie voert rechtszaken om de positie van vrouwen te verbeteren. Ze roept vrouwen met de implantaten op zich te melden.

Allergan produceerde getextureerde of ruwe borstimplantaten onder de naam Biocell. Omdat deze implantaten mogelijk een zeldzame vorm van lymfeklierkanker veroorzaken, zijn ze sinds 2018 niet meer te koop in Europa.

Zeldzame vorm van kanker

In Nederland zijn er 52 vrouwen met deze vorm van kanker, 70 procent had de borstprotheses van het bedrijf. Ruim 60.000 vrouwen in Nederland hebben ook borstimplantaten van Allergan. „De gevolgen zijn verschrikkelijk voor vrouwen die hierdoor lymfeklierkanker kregen”, zegt Marga van Amersfoort, voorzitter van Stichting SVS, dat klachten verzamelt van vrouwen met siliconen. Van Amersfoort wijst erop dat ook de andere vrouwen die de implantaten hebben in onzekerheid zitten.

Het verwijderen van implantaten brengt hoge kosten met zich mee. Daarnaast moeten de borsten gereconstrueerd worden. Vrouwen betalen dat nu grotendeels zelf. De organisaties willen dat Allergan deze kosten gaat dekken. Ook moet er een financiële vergoeding komen „voor de pijn, leed en angst die hieruit voortkomen”.

Er komen volgens de organisaties hoge kosten kijken bij het verwijderen van implantaten en het reconstrueren van borsten en vrouwen draaien daar nu grotendeels zelf voor op. Ze willen dat Allergan betaalt voor deze kosten, maar de organisaties eisen ook „financiële compensatie voor de pijn, leed en angst die hieruit voortkomen”.

Klachten na borstimplantaten

Steeds vaker zijn er verhalen van vrouwen die klachten kregen na borstimplantaten, niet alleen van Allergan. Recent maakte YouTuber Dionne Slagter, bekend als OnneDi, een documentaire over haar borstimplantaten. Ook bij haar bleken er problematische gevolgen te zijn.

Ze sprak meerdere vrouwen die net als zij onverklaarbare klachten kregen na de borstimplantaten. Vermoeidheid, een concentratiestoornis, depressieve gevoelens, migraine en zelfs epileptische aanvallen. Inmiddels blijkt dat sommige vrouwen deze klachten krijgen van de protheses. Niet iedere vrouw wordt ziek van borstimplantaten (of bilimplantaten), maar het risico bestaat.