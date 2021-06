Bijna kwartmiljoen mensen zien Moordtieten van Dionne Slagter

Je lippen laten opvullen, botox, bilimplantaten voor de perfecte achterkant of je borsten laten vergroten. Het is anno 2021 helemaal niet zo gek om iets aan jezelf te laten doen. Het blijkt alleen niet zonder risico.

Iedereen die kiest voor een verandering aan zichzelf, heeft daar een eigen reden voor. Onzekerheid, maakbaarheid of gewoon jezelf een beetje willen tweaken, het mag allemaal. YouTuber OnneDi liet haar borsten vergroten en maakte een documentaire over haar verhaal.

‘Mijn lichaam klopt weer’

Ruim 240.000 mensen keken gisteravond naar de docu Moordtieten. De film vertelt het verhaal van Dionne Slagter, die in 2013 besloot borstprotheses te nemen. Ze had anorexia, kwam op gewicht maar bleef met een A-cup zitten. „Met de borstprothese voelt het alsof mijn lichaam klopt”, vertelt ze in de openhartige documentaire. Ze vertelt hoe ze als tiener gepest werd omdat ze bijna geen borsten had. Door de operatie voelt het alsof het klopt.

De YouTuber en zangeres, die onder andere te zien was in It Takes 2, is altijd open geweest over de verandering in haar lichaam en krijgt vaak vragen over hoe ze aan haar mooie borsten komt. Er verschijnen steeds vaker berichten over de gevaren van siliconen implantaten, de reden voor Slagter om uit te zoeken of die van haar wél veilig zijn.

Gevaren van borstimplantaten

Naast de persoonlijke zoektocht die op NPO3 te zien was, gaat ze langs bij verschillende medische experts. Onderzoeker Henry Dijkman werkt aan de HAN en richt zijn onderzoek op borstprotheses. Hij laat zien dat het lichaam de implantaten niet altijd goed ontvangt. Het zou zelfs kunnen lijden tot verschillende soorten kankers.

Ook zijn er veel vrouwen die een reeks aan vage klachten hebben. Vermoeidheid, een concentratiestoornis, depressieve gevoelens, migraine en zelfs epileptische aanvallen. Inmiddels blijkt dat sommige vrouwen deze klachten krijgen van de protheses. Niet iedere vrouw wordt ziek van borstimplantaten (of bilimplantaten), maar het risico bestaat.

Letterlijk moordtieten

Slagter spreekt meerdere vrouwen die ziek zijn geworden na de ingreep. „Je komt bijna met een minderwaardigheidscomplex het consult uit”, vertelt één van de vrouwen. Wanneer je twijfelt, pushen veel artsen toch om de borstvergroting te nemen, zeggen de vrouwen. „Ik werd steeds weggestuurd en niet serieus genomen. Ik had wel dood kunnen zijn”, vertelt een ander slachtoffer.

De drie vrouwen die Slagter hierover spreekt, hebben allemaal hun implantaten laten verwijderen. Ze adviseren Slagter hetzelfde te doen. Daar is de YouTuber nog niet klaar voor, toch gaat ze voor een verandering.

Op Twitter zijn de reacties vooral dat iedereen mooi is zoals ‘ie is.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Conclusie: wees een beetje aardiger voor de ander. Iedereen is mooi zoals 'ie is. #moordtieten — Valerie Kiesouw (@valeriestweets) June 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onzekere vrouwen die hun "bewerkte" uiterlijk op insta posten zodat meisjes van 14 (zoals mijn dochter) ook onzeker kunnen worden over hun uiterlijk!!.. Cirkel rond. Sterke docu, je bent mooi zoals je bent!! #moordtieten — Marcus (@MrGringhuis) June 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#moordtieten Wat ben ik blij dat ik het nooit gedaan heb. Met dank aan mijn man die mij altijd mooi heeft gevonden zoals ik ben. — Es Devri (@es_devri) June 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb ook vaak genoeg gehoopt op grotere borsten en gedacht aan implantaten. Blij dat ik het niet gedaan heb. #moordtieten

Wat zou het fijn zijn voor jonge meiden als er rolmodellen zijn met kleine borsten. Alle lichaamsvormen zijn mooi #bodypositivity — Rosanne (@EsonaBella) June 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben nu #moordtieten aan het kijken. Wat erg voor Dionne. Ontzettend gepest omdat ze geen borsten had. Met borstprotheses was haar lijf perfect. En nu blijkt het kankerverwekkend spul te zijn. Ik vind dit geen eigen schuld dikke bult. De pesters zijn verantwoordelijk! #stoppesten — Gon van Nek (@MrsVanNek) June 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Dit is een cupje AA geweest?”

Oei, op zo'n denigerend toontje dit zeggen, tegen iemand met zo'n zelfbeeld, met zo'n probleem is niet echt tactvol. En dan druk ik mij nog zachtjes uit…#moordtieten — brendas (@stipspits) June 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zit de docu #moordtieten van Dionne Slagter te kijken. Wist wel dat siliconen implantaten gevaarlijk waren maar dit is gewoon bizar! Mensen, stop met jezelf te laten opvullen met stoffen die niet in je lichaam thuis horen! Je bent mooi zoals je bent. — gєѕєnѕíвílíѕєєrdє вíttєrвαl (@diconstruzzione) June 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

doet pijn om te zien hoe vrouwen belachelijk gemaakt worden omdat ze 'geen tieten' hebben maar degenen met borstimplantaten ook bespot worden #moordtieten — lopende bruh (@breinscheetje) June 1, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.