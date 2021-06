Moordtieten: Dionne Slagter onderzoekt gevaren van borstvergroting

Eén op de 30 vrouwen heeft borstimplantaten en van een paar siliconen borsten kijken niet veel mensen meer op. Zangeres en YouTuber Dionne Slagter koos hier ook voor, maar een borstvergroting is niet zonder gevaar. Ze onderzoekt het in haar documentaire Moordtieten, die vanavond op televisie is.

Onzekerheid, pesterijen en een eetstoornis trokken Slagter (30) over de streep om haar borsten te laten vergroten. Acht jaar geleden ondergaat ze de operatie. Zoals bij veel vrouwen hoopt Slagter met deze ingreep haar vrouwelijkheid „te kopen”.

Borstvergroting niet zonder risico’s

Een borstvergroting is niet altijd zonder risico’s. Integendeel: de laatste tijd verschijnen meer verhalen in het nieuws over lekkende borstimplantaten. De medische complicaties worden ‘breast implant illness’ genoemd.

Ook bij Slagter blijkt er iets niet in orde. De siliconen uit haar implantaten verspreiden zich door haar lijf. In ernstige gevallen nestelen de siliconen zich in de hersenen, ruggenwervel, het hart of de darmen. En dat kan desastreuse gevolgen hebben.



Komende dinsdag, om 20.25 uur, op NPO3: de documentaire #Moordtieten, waarin #DionneSlagter (alias @OnneDii) zich steeds meer zorgen maakt over haar borstvergroting: wat betekenen al die verhalen over lekkende siliconen voor haar? Trailer & bespreking: https://t.co/MmgTT5LsaI — Helmut Boeijen (@HelmutBoeijen) May 30, 2021

Slagter zoekt naar antwoorden in Moordtieten

In de documentaire Moordtieten zoekt Slagter naar antwoorden. Ze spreekt met vrouwen waarbij de borstingreep uiteindelijk leidde tot allerlei medische klachten. En hoort aan dat sommigen nooit meer beter worden. Uit de interviews blijkt dat de slachtoffers „gezondheid boven alles” kiezen. Maar ook blijkt dat de stap om de implantaten te verwijderen, geen makkelijke is. Het dilemma gaat dan tussen ziek zijn of je vrouwelijkheid verliezen.

Slagter wordt geconfronteerd met dat dilemma en de keuze tussen mentale en fysieke gezondheid. In de documentaire verschijnen verschillende vrouwen die na lang lijden toch kiezen voor het verwijderen van hun siliconen. De vraag is of Slagter dezelfde keuze maakt.

Moordtieten is vanavond om 20:25 te zien op NPO3