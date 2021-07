Antwerpse burgemeester in Op1: ‘Nederland pionierland in drugsmisdaad’

Nederland loopt voor op België als het gaat om het oplossen van de drugsproblematiek. Maar ons land loopt ook voor als het gaat om diezelfde drugsmisdaad. In Op1 zat gisteravond Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen. „Wat we in Nederland zien gebeuren, komt iets later bij ons.”

De Wever gaf woensdag een persconferentie over de georganiseerde misdaad rondom drugs. Hij deed dit naar aanleiding van de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. „De link tussen banaal drugsgebruik en de kogels die uiteindelijk op straat worden afgevuurd, mag niet worden weggemoffeld”, sprak hij streng.

‘Halvegaren die moorden plegen’

Gisteravond schoof hij dus aan bij talkshow Op1. „In Antwerpen zijn we al even wakker, maar ik gebruik graag elke gelegenheid om anderen wakker te schudden”, zegt hij over waarom hij de persconferentie heeft belegd. „Het hoofd van de drugscriminaliteit zit in Amsterdam, de armen en benen zijn Rotterdam en Antwerpen. En steeds meer Antwerpen.”

Volgens De Wever is een aanslag als die op De Vries gelinkt aan de cocaïnehandel. „Die jongens sturen dit soort halvegaren op pad om moorden te plegen. Je gaat over de daders niet veel te weten komen, dit is het onderste van de voedselketen van de georganiseerde misdaad.”



De Antwerpse burgemeester @Bart_DeWever wil Hollandse toestanden in zijn land voorkomen. ‘’Europa is gewoon leuk voor de georganiseerde misdaad. De deur staat hier open en die deur moet dicht. We moeten veel meer samenwerken.’’ #Op1 pic.twitter.com/waDjJXWGlG — Op1 (@op1npo) July 8, 2021

Nederland pionierland in drugsmisdaad

Wat in Amsterdam gebeurd is, kan ook in Antwerpen gebeuren, zegt De Wever. „Dat is wat we altijd hebben gezien. Wat er bij jullie gebeurt, komt later bij ons. Ik denk dat jullie pionierland zijn door het gedoogbeleid van cannabis. Daardoor hebben jullie cannabismiljonairs gecreëerd.” Die zijn vervolgens gaan investeren in synthetische drugs, mensenhandel, wapenhandel en in de coke, legt de burgemeester uit.

„Vooral sinds de eeuwwisseling wordt noordwest Europa bevoorraad vanuit de Lage Landen. Het hoofd van die syndicaten is Amsterdam, maar die hebben natuurlijk de haven van Antwerpen wel ontdekt om logistiek te organiseren.” De bij ons bekende aanstichters van de drugsmisdaad, de Mocro Maffia, die zit ook gewoon in Antwerpen, zegt De Wever. „De grens is natuurlijk een hele mooie manier om je te verstoppen. En wanneer jullie harder optreden en investeren in de recherche, verschuift het probleem gewoon naar ons.”



Ik ben aangeslagen door het nieuws over Peter R. De Vries. Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen? Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren. @PeterRdeV — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 7, 2021

Europa populaire afzetmarkt voor drugs

Er zijn meerdere redenen dat drugshandelaren hun waren in Europa willen verkopen, zegt De Wever. „Ze maken meer winst dan in Amerika, er is geen DEA in Europa dus Justitie valt ze veel minder lastig, als ze in de gevangenis komen is dat veel korter. Het is hier gewoon leuk voor hen. De deur staat voor hen open en die deur moet dicht.”

Een goede samenwerking is volgens de burgemeester de enige oplossing tegen de drugsmisdaad, in zijn persconferentie pleitte hij voor een tienstappen-plan dat met de hele EU moet worden uitgerold. „We moeten onze inspanningen opvoeren en vooral veel meer samenwerken. Op dat vlak moeten we gewoon één land worden. Als ik mijn collegaburgemeesters uit Rotterdam, Tilburg en Breda spreek en we leggen onze informatie naast elkaar, zie je zo het spinnenweb van die georganiseerde misdaad voor je ogen.”



Een verademing die Bart de Wever. Zegt gewoon waar het op staat; doet niet politiek correct. #Op1 — Rick Boogerd (@BoogerdRick) July 8, 2021



