Nederlanders weten ‘schokkend weinig’ over hun eigen brein

Nederlander weten amper iets over hun eigen brein, blijkt uit onderzoek. Zo weet 93 procent niet dat je dementie in de meeste gevallen kunt voorkomen. Een schoolcampagne over het brein komt eraan.

Brein-expert Charlotte Labee liet een onafhankelijk onderzoek doen over de kennis van onze hersenen, waarbij een diverse groep van duizend Nederlanders is ondervraagd over de kennis van het brein door het onderzoeksbureau Panelzicht. Hierin wordt aangetoond dat de Nederlander maar weinig weet over de werking van hun eigen hersenen. „De resultaten zijn schokkend”, zegt Labee, die een boek schreef met de titel Brain Balance.

Vandaag, tijdens Blue Monday, heeft Charlotte Labee het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de resultaten aan van het onafhankelijke onderzoek over de kennis die Nederlanders hebben over de werking van ons brein.

Onafhankelijk onderzoek brein

„Het onderzoek laat onder andere zien dat maar 7 procent van de Nederlanders weet dat je dementie in de meeste gevallen kunt voorkomen”, zegt Labee. „Ook weet maar 8 procent van de Nederlandse bevolking dat 85 procent van de producten in de supermarkt niet goed zijn voor onze hersenen en is maar 55 procent van de Nederlanders zich ervan bewust dat elke dag bewegen goed voor je is, ongeacht je leeftijd”, vervolgt ze.



Geen weet van wat slaaptekort doet

Nog meer opvallende resultaten uit het onderzoek zijn dat slechts 18 procent van de Nederlanders weet dat weinig slaap grote invloed heeft op het plezier in werken. Door slechte nachtrust vermindert het plezier in werken met 50 tot 60 procent. Ook toont het onderzoek aan dat men niet goed op de hoogte is van het percentage Nederlanders dat rondloopt met burn-out klachten. Het werkelijke cijfer van mensen met burn-out klachten ligt tussen de 46 en 55 procent. 91 procent van de deelnemers wist dit niet juist te beantwoorden. Tot slot laat het onderzoek zien dat vrouwen, hoogopgeleiden (HBO+) én mensen tussen 25-39 jaar gemiddeld iets beter scoren met hun kennis van het brein dan mannen, lager opgeleiden en andere leeftijdsgroepen.

Blue Monday en het brein

„Blue Monday en mentale problemen ontstaan massaal doordat Nederlanders geen kennis hebben over hun eigen hersenen”, zegt Labree. Bijna 20 procent van de Nederlandse volwassenen krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een depressie. Dat is 1 op de 5 mensen. Daarnaast heeft 52 procent van de Nederlanders te maken met burn-out klachten, slaapt ruim 62 procent van de Nederlanders slecht en voelt 85 procent van de millennials zich nu depressief. De huidige omstandigheden maken het er niet beter op. „Werk aan de winkel”, zo vindt Labee. „En dat moet starten in het onderwijs.”

Campagne op scholen

Het onderzoek vormt daarom meteen de kick-off van een grootschalige scholencampagne. „Want”, zo vindt Labee, „kennis van het brein moet op scholen een vast onderdeel worden van het lesprogramma.” Op school leren kinderen schoolse vaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven. Maar over datgene wat de allergrootste invloed heeft op hun leven – het brein – leren ze niets. En dat moet volgens Labee veranderen – juist nu steeds meer mensen kampen met een disbalans in hun brein.

Gastlessen over het brein

Daarom is Labee onder andere begonnen met gastlessen op scholen en heeft ze een stichting opgericht om breinkennis voor iedereen toegankelijk te maken, te beginnen op jonge leeftijd in het onderwijs. „Van kennis over de eigen hersenen, hebben kinderen levenslang profijt”, vindt Labee. „Middels gastlessen op scholen probeer ik concrete breintips en praktisch toepasbare kennis aan te reiken.” Dit jaar begint Charlotte en haar team op diverse scholen in het land, als ze weer open zijn. Ondertussen werken Labee en haar team druk aan een lesprogramma waarmee scholen zelf kunnen beginnen met lesgeven over de bewustwording van onze hersenen. Het doel is om dit begin 2022 gereed te hebben.



Petitie voor meer kennis

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek start Charlotte Labee tevens de petitie Meer breinkennis voor iedereen, startend in het onderwijs. Op de eerste dag is deze nu ruim 1100 keer ondertekend. Het doel van de petitie is om 40.000 handtekeningen te verzamelen en deze in maart aan te bieden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Labee: „Dit omdat je geen geluk vindt als je niet goed voor je brein zorgt.”

