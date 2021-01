Twee Nederlandse diplomaten Rusland uit gezet in reactie op AIVD

Twee Nederlandse diplomaten moeten Rusland uit, omdat Nederland in december twee Russische diplomaten uitwees. Ze werken op de ambassade in Moskou en moeten het land binnen twee weken verlaten. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is ingelicht, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op 10 december meldde de AIVD dat Russische diplomaten het land moesten verlaten. Ze zouden zich bezighouden met spionage in de Nederlandse hightechsector. De Nederlandse regering verklaarde het duo tot ongewenst persoon.

Destijds liet Moskou al weten dat ze met een „symmetrische” reactie zouden komen. Zo’n soort reactie is gebruikelijk. Het getroffen land wijst vaak als tegenmaatregel een gelijk aantal diplomaten uit. Ambassadeur Joost Reintjes werd vandaag ontboden op het ministerie, waar hij te horen kreeg dat Rusland fel protesteert tegen de uitwijzing door Nederland.



Dit is een bijzondere reactie. Het is juist de Russische inmenging/spionage in Nederland met als gevolg uitzetting van twee Russische diplomaten/spionnen, waarop Rusland nu reageert met de uitzetting van twee Nederlandse diplomaten. — RJanssen (@RJanssen8) January 18, 2021

‘Spionagebeschuldigingen diplomaten ongegrond’

Volgens de Russische regering zijn de spionagebeschuldigingen ongegrond. „Opnieuw hebben de Nederlandse autoriteiten hun toevlucht genomen tot hun favoriete methode om ongegronde en lasterlijke beschuldigingen te uiten”, aldus het ministerie.

„Deze onvriendelijke en provocerende stap, een nieuwe ronde van anti-Russische hysterie georganiseerd door Den Haag met hulp van regeringsgezinde media, toonden het gebrek aan gezond verstand en begrip in Nederlandse machtskringen van de echte problemen in het kader van de Russisch-Nederlandse betrekkingen.”

De twee diplomaten die Nederland moesten verlaten, werkten voor de buitenlandse inlichtingendienst SVR van Rusland en waren geaccrediteerd als diplomaat op de ambassade. De spionagezaak heeft volgens de AIVD „zeer waarschijnlijk schade toegebracht” aan de organisaties waar de Russische informanten actief zijn. De Russen hadden interesse in informatie over kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en nanotechnologie.

