Blue Monday kan met deze tips gewoon een hele leuke dag worden

Ja, het is vandaag Blue Monday. Ja, de derde maandag van het jaar schijnt de meest deprimerende dag van het jaar te zijn. Maar deze dag kan gewoon hartstikke leuk zijn. Met muziek, met hardlopen, met voor jou betaalde rekeningen en met een weerbeeld dat niet zo deprimerend is.

Op Blue Monday zijn er gelukkig altijd mensen en instanties die denken ‘wat nou deprimerend, we gaan er een prima dagje van maken’. Dat kan voor jezelf zijn, maar ook voor anderen. En dat begon gisteren al.

Taarten bakken voor Blue Monday

Wat te denken van Heel Amsterdam Bakt? Amsterdammers stonden massaal in hun keukens en bij de oven om een heerlijke taart te bakken. Voor zichzelf? Welnee. Juist voor eenzame mensen in deze toch al zo lastige periode. Vrijwilligers brengen de baksels vandaag bij een zorglocatie of daklozenlocatie bij hun in de buurt.

Leuke tips voor een vrolijke Blue Monday

MIND Blue Monday Run: hardlopen door heel Nederland voor en door mensen met depressie. Dat succesnummer wordt herhaald, ondanks de coronabeperkingen. In 48 Nederlandse gemeenten, waaronder Amersfoort, Groningen, Amsterdam, Eindhoven, Soest en Haarlem, organiseren mensen zélf hardloop- of wandelevenementen om aandacht te vragen voor de ernst van een depressie. De hardloopevenementen variëren normaal gesproken van twee tot meer dan veertig deelnemers, maar vanwege corona lopen je deze keer in je eentje of met maximaal nog een persoon. Meer informatie over de MIND Blue Monday Run vind je hier.

René le Blanc bij je thuis

Zanger René le Blanc wil verandering in deze treurige dag brengen met een concert bij jou thuis. De volkszanger uit Nijmegen werd het afgelopen jaar bekend en populair met zijn deelname aan het programma Ik Geloof In Mij op SBS6. Daarin was hij vastbesloten om het helemaal te gaan maken. Le Blanc is voor het thuisconcert een samenwerking met VakantieVeilingen aangegaan. Via het veilingplatform kun je bieden op zijn ‘muzikale oppepper’. Bieden kan vandaag hier.

Sky Radio juist vrolijk op Blue Monday

Sky Radio vindt het extra belangrijk om een positief geluid te laten horen op deze mindere dag. Daarom doopt het non-stop muziekstation Blue Monday om tot Feel Good Monday. Tussen 07.00 en 19.00 uur komen alleen vrolijke, positieve en energieke hits voorbij. Denk aan Ava Max met Kings & Queens, True Love van P!nk en natuurlijk Happy van Pharrell Williams. Ook klassiekers als I Feel Good van James Brown komen deze dag voorbij.

Nederland rekent vandaag massaal af

Radio-concurrent 538 gooit het over een heel andere boeg dan Sky. Voor de start van het jaar-actie Hierrr Met Je Rekening stuurde Nederland tienduizenden rekeningen in naar Radio 538. Daarom heeft het station besloten om de actie uit te breiden. Tijdens Super Blue Monday worden er op de meest deprimerende dag van het jaar éxtra veel rekeningen van Nederlanders betaald die het nieuwe jaar goed willen beginnen. Van schade rijden aan de auto van je schoonmoeder tot een huwelijk dat door het coronavirus volledig in het water is gevallen, tussen 07.00 en 24.00 uur wordt het allemaal afgerekend.

Geen deprimerend weer!

En tot slot: het weer. Ook daar hangt onze stemming natuurlijk vanaf. Als het aan Weeronline ligt wordt het vandaag gelukkig géén deprimerend weertje. De weerdienst meldt: „Vooral in de ochtend schijnt af en toe de zon, maar de bewolking neemt wel weer geleidelijk toe en in de avond volgt regen. Voor het gevoel is het wel wat kouder, maar goed aangekleed is het prima weer voor een wandeling.” Let wel op: dit is de voorspelling die Weeronline vrijdag deed. Mocht het toch wat meer somberen… Metro heeft het niet gedaan.

