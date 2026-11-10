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82 procent van Gen Z gebruikt supplementen: maar hebben al die jongeren ze eigenlijk wel nodig?

Van creatine tot magnesium: 82 procent van de Nederlandse jongeren tussen 18 en 29 jaar gebruikt voedingssupplementen, blijkt uit onderzoek van Ipsos voor Herbalife. Maar hebben al die jongeren die pillen en poeders eigenlijk nodig?

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Waar vroeger misschien vooral werd gekeken naar wat er op je bord lag en hoeveel je bewoog, is gezond leven tegenwoordig een stuk uitgebreider. Jongeren houden hun slaap bij, tellen hun stappen en zoeken online naar manieren om fitter en energieker te worden. Een gezonde leefstijl lijkt steeds meer iets waar je iedere dag actief mee bezig bent.

82 procent van Gen Z gebruikt supplementen, 33 procent kiest voor sportvoeding

Dat blijkt ook uit onderzoek van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van supplementenbedrijf Herbalife. Van de Nederlandse jongeren tussen de 18 en 29 jaar gebruikt 82 procent minimaal één voedingssupplement. Vooral vitamines en mineralen zijn populair: 65 procent gebruikt deze. Daarnaast gebruikt 33 procent sportvoedingsproducten, zoals eiwitshakes, creatine en elektrolyten.

Ook houden jongeren hun gezondheid graag in de gaten. Zo gebruikt 83 procent fitnessapps, gezondheidsapps of een smartwatch om bijvoorbeeld het aantal stappen, de slaap of de beweging bij te houden. Bijna de helft (49 procent) denkt regelmatig na over ouder worden en de eigen gezondheid in de toekomst.

82 procent van jongeren zegt dat sociale media hun gezondheidskeuzes beïnvloeden

Een belangrijke plek waar jongeren inspiratie opdoen, is sociale media. Op TikTok en Instagram vliegen de filmpjes over eiwitrijke recepten, supplementen, sportschema’s en ochtendroutines je om de oren.

Dat blijft niet zonder invloed. Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de jongeren zegt dat sociale media invloed hebben op hun keuzes rondom gezondheid en welzijn. Ruim de helft (54 procent) gebruikt deze platforms ook als informatiebron.

Influencers en sporters laten zien welke producten ze gebruiken en hoe ze aan hun gezonde leefstijl werken. Dat kan jongeren motiveren om zelf ook meer met hun gezondheid te doen. Maar het kan ook lastig zijn om te bepalen welk advies betrouwbaar is. Niet ieder supplement dat online wordt aangeprezen, is namelijk nodig.

Hebben gezonde jongeren extra vitamines en creatine nodig?

Dat veel jongeren supplementen gebruiken, betekent niet dat iedereen ze nodig heeft. Wie gevarieerd eet, krijgt vaak al veel voedingsstoffen binnen. Supplementen kunnen een aanvulling zijn als iemand ergens een tekort aan heeft, maar zijn geen vervanging voor gezonde voeding.

Ook bij sportvoedingsproducten is het verstandig om op te letten. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sommige sporters gezondheidsklachten ervaren na het gebruik van sportvoedingssupplementen. In 2024 gold dat voor 15 procent van de wekelijkse sporters die weleens een sportprestatieverhogend middel gebruikte. In 2016 was dat nog 5 procent.

Gen Z wil ook mentaal fitter worden: 29 procent wil positiever denken

Gezond leven gaat voor jongeren overigens niet alleen over spieren kweken of er fit uitzien. Ook mentaal lekker in je vel zitten speelt een rol. In het onderzoek noemt 29 procent positiever denken als gezondheidsdoel. Voor 26 procent is meer energie krijgen belangrijk.

Jongeren willen dus niet alleen sterker of fitter worden, maar zich ook beter voelen. Gezond leven lijkt daarmee steeds meer onderdeel van het dagelijks leven te worden. Van de supplementen in het keukenkastje tot de stappen die op een smartwatch worden bijgehouden.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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