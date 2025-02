Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oogarts luidt noodklok: steeds meer jongvolwassenen bijziend door een teveel aan schermtijd

Schermen: we hebben er een haat-liefdeverhouding mee. We weten allemaal wel dat te veel schermtijd niet goed voor je is, maar toch lijken we er niet aan te kunnen ontsnappen. Al moeten we dat misschien wel echt doen.

Oogarts en hoogleraar Caroline Klaver van het Erasmus MC in Rotterdam luidt deze ochtend de noodklok: 50 procent van de Rotterdammers tussen de 20 en 30 jaar is bijziend. En dat is voor een groot deel te wijten aan mobiele telefoons, tablets en computers…

Zorgwekkende trend

In gesprek met Rijnmond, de regionale omroep van Rotterdam, uit de oogarts haar zorgen. „Wij zien dat mensen echt te veel tijd besteden achter hun scherm. Kinderen van 10 jaar hebben een gemiddelde schermtijd van zo’n drie uur en 15-jarigen zelfs bijna vijf uur per dag. Dat is echt te veel.”

Maar ook bij jongvolwassenen en bij jonge moeders ziet de oogarts dezelfde zorgwekkende trend. „Daarbij gaat het om een percentage van 56 procent. Dat is een zorgelijk percentage.”

Te veel schermtijd

Een van de mensen die problemen ervaart met haar zicht haar als gevolg van schermtijd, is prinses Ariane. Dat vertelde koningin Máxima dinsdag bij de conferentie Kliks & Kwesties: Jong en Online in Amsterdam. De ogen van de 17-jarige prinses Ariane hebben moeite met scherpstellen.

Tijdens de conferentie stond de tijd die kinderen en jongeren online doorbrengen centraal. De koningin ging onder meer in gesprek met jongeren, wetenschappers, bestuurders en experts op het gebied van de digitale leefomgeving.

Vlak nadat een meisje aan het woord was gekomen over haar eigen socialemediagebruik, vertelde Máxima over de zichtproblemen van haar „jongste kind” en dat die „te maken hebben met schermtijd”. Naar aanleiding van de problemen die Ariane met haar zicht ondervindt, is bij de koninklijke familie thuis gesproken over het gebruik van mobiele apparaten.

Zo verminder je je schermtijd

Minderen met schermen en schermtijd, dat is het simpele advies van de oogarts. Maar hoe doe je dat? Minderen met schermen? In een wereld die juist zo verweven is mét schermen… Gelukkig zijn er een aantal praktische manieren om je telefoongebruik aan te pakken. Metro somde eerder al een aantal van deze op, op basis van het advies van Catherine Price, de auteur van How To Break Up With Your Phone.

Denk in de eerste plaats na over waarom je je telefoon vaker links wil laten liggen. „En in plaats van te proberen je telefoongebruik te beperken omdat je het gevoel hebt dat je dat ‘moet’, vraag jezelf af waar je je tijd en aandacht liever aan wilt besteden”, zei Price.

Grijswaarden en telefoon op stil

Daarnaast kun je de grijswaardeninstelling van je telefoon aanzetten. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde manier om je telefoon minder interessant en aantrekkelijk te maken. Deze optie verandert de kleuren op de smartphone in grijstinten. „Als er minder felle kleuren zijn, hebben we niet zo’n dopamine-uitschieter”, legde Jami Dumler, klinisch maatschappelijk werker, uit aan Huffpost. „Dus dan is het minder verslavend.”

Ook is het geluid van binnenkomende meldingen moeilijk te negeren. Kies er dus voor om je telefoon op stil te zetten. Het kan enorm helpen om dit te doen en de pushmeldingen uit te schakelen.

