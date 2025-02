Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tim den Besten bekent identiteitsfraude

Presentator Tim den Besten bekent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan identiteitsfraude. Den Besten heeft zonder medeweten of toestemming persoonlijke foto’s van drie mannen gebruikt om nepprofielen op homodatingapp Grindr en Instagram aan te maken, laat zijn advocaat HJ van der Tak weten aan het ANP. De zaak is na een mediationgesprek tussen Den Besten en de slachtoffers geseponeerd.

Met de nepprofielen voerde Den Besten in 2022 en 2023 online seksueel getinte gesprekken met andere mensen. „Tim neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid”, aldus zijn advocaat. Volgens de raadsman hadden de slachtoffers de wens de zaak niet voor de rechter te laten komen.

„Ik heb heel veel spijt dat ik foto’s en gegevens heb gebruikt die niet aan mij toebehoren”, zegt de 37-jarige presentator. „Daarmee deed ik mensen pijn en verdriet. Ik schaam mij diep. Bij een mediationgesprek heb ik dit aan de slachtoffers kunnen vertellen en daar ben ik dankbaar voor. Maar het neemt niet weg dat wat ik heb gedaan beschadigend is.” Den Besten wil op verzoek van de betrokkenen niet verder ingaan op de kwestie.

Genezen

Den Besten moest eind 2023 zijn werk neerleggen omdat hij kanker had. Inmiddels is hij kankervrij. „Ik ben heel blij dat ik na series van chemokuren en bestralingen vooralsnog kankervrij ben verklaard”, aldus Den Besten. „De artsen en verpleegkundigen in het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis ben ik diep dankbaar”, staat in de verklaring.

De presentator heeft zich daarna laten opnemen in een kliniek, om te werken aan zijn psychische problemen. „Dat is heel goed voor mij geweest. De komende tijd neem ik de ruimte om verder aan mezelf te werken en om fysiek en mentaal te herstellen. Ik ben al een eind op weg, maar ben er nog niet helemaal.”

