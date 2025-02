Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ziek? Dan is de kans groot dat je werkgever je pusht om snel weer te werken

Iedereen is ziek. Althans, zo lijkt het momenteel. Een griepgolf houdt Nederland al sinds eind januari in zijn greep en het kan nog wel even duren voordat-ie voorbij is. In de tussentijd hebben sommige werknemers geen andere keuze dan zich ziekmelden op hun werk. Maar dat ziekmelden blijkt lang niet altijd gerespecteerd te worden door werkgevers, zo ziet vakbond CNV.

1 op de 5 werkenden wordt door de werkgever gevraagd om snel weer te komen werken als ze ziek zijn.

Veel mensen ziek thuis met de griep

Al sinds de derde week van januari houdt een griepgolf Nederland in zijn greep. Het aantal griepgevallen bereikte vorige week zelfs het hoogste aantal van de afgelopen jaren.

„Nederland wordt geteisterd door een griepepidemie. Werkgevers worden echter geteisterd door angst: de angst dat mensen te lang thuiszitten en niet snel genoeg aan het werk gaan. Een vreemde afslag. Vaak blijven werknemers juist langer ziek bij een pushende werkgever”, stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Want die pushende werkgever, die blijkt er nogal te zijn in Nederland, zo ziet het CNV op basis van een enquête. Naast de 1 op de 5 werkenden die door werkgevers worden gevraagd om snel weer aan het werk te gaan bij ziekte, zet 15 procent van de werkgevers hen zelfs onder druk. Maar liefst 21 procent wordt een dag na de ziekmelding door de werkgever gebeld met de vraag wanneer men weer komt werken.

Aanpak werkgevers werkt averechts

Alleen werkt dit juist averechts, zo stelt CNV. 80 procent van de werkenden geeft namelijk aan juist níet sneller aan het werk te gaan als de werkgever hen belt tijdens ziekte. 84 procent wil gewoon rust en 60 procent heeft geen behoefte aan belletjes van de werkgever.

„Wat werkgevers doen, werkt dus averechts. Ons advies is om werknemers met rust te laten bij ziekte. Pushen is volstrekt onnodig.”

Taboe op ziekmelden

Hoewel we momenteel (heel) veel zieken hebben in Nederland, blijft ziekmelden voor sommigen toch nog lastig. Zo durft 18 procent zich niet ziek te melden vanwege de hoge werkdruk. 29 procent geeft zelfs aan dat de werkdruk op dit moment hoger is dan ooit.

En thuiswerken in plaats van helemaal niet werken als je ziek bent? Dat doen we ook best veel: 35 procent van de ondervraagden geeft aan dit te doen, 27 procent geeft aan op een lager pitje thuis door te werken bij een ziekmelding. Fortuin noemt dit een „schaamtegolf”.

„Men durft zich niet ziek te melden, of werkt toch maar door na een ziekmelding. Natuurlijk is de werkdruk al jaren hoog. Maar doorwerken tijdens ziekte is een recept voor langdurig ziek zijn. Op lange termijn is er meer risico op een burn-out. Wie ziek is, moet zich dus vooral ziekmelden en uitzieken.”

Griepgolf teistert Nederland

Hoe lang de huidige griepgolf nog gaat duren, blijft gissen. Als we uitgaan van een gemiddelde duur van negen weken, zou de epidemie rond half maart kunnen afnemen. Echter, dit is een schatting. De daadwerkelijke duur kan korter of langer zijn, afhankelijk van verschillende factoren zoals het weer en de verspreiding van het virus.

