Kleed je warm aan, want er staat een koud weekend voor de deur

Brrrrr. Het is de afgelopen dagen goed koud geweest en die kou houdt ook dit weekend nog aan.

Maar goed nieuws voor wie een (beetje) last heeft van een winterdip: de zon laat zich dit weekend ook veel zien!

Wintersweekend voor de boeg

Morgen blijft het droog, op een enkel buitje op de Waddeneilanden na. De dag brengt een mix van wolken en zon bij een zwakke oosten- tot zuidoostenwind. Het wordt aardig koud, met temperaturen tussen de 3 en de 4 graden. In het noordoosten wordt het niet warmer dan 0 tot 2 graden. In de nacht naar zondag vriest het opnieuw.

Zondag wordt een echte, mooie winterdag met veel zon en temperaturen tussen de 2 en 5 graden, met de hoogste waarden in het zuiden. De matige oostenwind zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur in de middag net onder het vriespunt ligt. Een warme jas en sjaal zijn zeker geen overbodige luxe.

Droog, maar koud

Vandaag, op de laatste dag vóór het weekend, wordt het ook aardig koud. Deze ochtend start ijzig met lichte tot matige vorst, vooral in Brabant. In delen van Zuid-Holland, West-Brabant en Zeeland zijn opklaringen zichtbaar, maar mist kan daar ook optreden. Op andere plekken hangt veel bewolking, maar het blijft grotendeels droog. Alleen op de Waddeneilanden valt soms wat motsneeuw. De wind is zwak en nauwelijks merkbaar.

In de middag trekken wolken over het land, afgewisseld met zonnige momenten, vooral in het westen. Op een enkele winterse bui in het Waddengebied na blijft het droog. De temperatuur loopt op tot maximaal 4 graden bij een zwakke oostenwind.

In de avond blijft het vrijwel overal droog, al kan in het uiterste noorden nog een winterse bui vallen. De bewolking trekt geleidelijk weg en opklaringen breiden zich vanuit het zuiden verder uit. In de nacht kan mist ontstaan. De nacht wordt wel weer goed koud, met temperaturen tussen de -2 en -4 graden.

Goed nieuws voor wintersporters

Voor de wintersporters is er goed nieuws, zo meldt Weeronline, want aan de noordkant van de Alpen zal de komende dagen flink wat sneeuw vallen.

De komende twee dagen trekt er vanuit het noorden een neerslaggebied door de Alpen. Donderdag is het daardoor in het westen en noordwesten bewolkt en sneeuwt het hier en daar. Deze sneeuw breidt zich in de avond verder uit over de gehele noordkant van de Alpen, waarbij de sneeuwgrens op 1500 meter ligt. Ten zuiden van de Alpen is het vandaag droog en schijnt de zon.

Kaiserwetter

Morgen is het in de Alpen ‘Kaiserwetter’. „De zon schijnt, hier en daar is wat sluierbewolking te zien en er ligt verse sneeuw op de berg”, legt meteoroloog Rico Schröder uit. De temperatuur ligt in het westen op ongeveer 4 graden op 1500 meter, in het oosten vriest het dan nog licht rond de -2 graden.

Op zondag blijft het in de Franse Alpen zonnig, maar zal het in de oostelijke Alpen iets bewolkter zijn met misschien zelfs weer wat sneeuw. De temperatuur in het westen ligt rond de 5 graden op 1500 meter, in het oosten blijft het vriezen.

