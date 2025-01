Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er komt waarschijnlijk een griepepidemie aan, dit wil je weten

Hoor je veel gesnotter om je heen? Dat is niet zo gek, want de griepgolf zwelt steeds verder aan. De kans is groot dat we zeer binnenkort zelfs kunnen spreken van een griepepidemie.

Het aantal grieppatiënten neemt verder toe. Vorige week gingen 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Dat is het hoogste niveau sinds half maart vorig jaar.

Met de toename komt een griepepidemie in zicht. In de week ervoor was er ook al een toename te merken. Toen gingen 38 op elke 100.000 mensen met griepachtige klachten naar een huisarts. Dat was het hoogste niveau sinds maart vorig jaar. Afgelopen december viel het aantal griepgevallen nog reuze mee.

Ook vorig jaar steeg het aantal besmettingen rond deze tijd van het jaar. Eind januari was toen sprake van een epidemie, die tot eind maart duurde.

đŸ˜· Wanneer is er sprake van griepepidemie? Als er twee weken achter elkaar minstens 53 griepgevallen op de 100.000 mensen worden geregistreerd, wordt er gesproken van een griepepidemie.Â

Veel gevallen in Frankrijk en SpanjeÂ

In andere Europese landen grijpt het virus nog heviger om zich heen. In de Spaanse regio Catalonië zijn er zelfs 365 gevallen per 100.000 inwoners, schrijft El Pais. De ziekenhuizen zijn overbelast als gevolg van de epidemie. Wel is de verwachting dat de epidemie snel afneemt.

De Franse ziekenhuizen zitten vol met ernstige griepgevallen. Het virus waart daar sneller rond dan gebruikelijk. 80 procent van de gevallen op de intensive care is niet gevaccineerd, meldt Europe 1.Â

Weinig coronabesmettingen

Het aantal mensen dat met corona besmet is, blijft wĂ©l heel laag voor de tijd van het jaar.  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt de rioolwatermetingen om de verspreiding van het virus in de gaten te blijven houden, omdat de grootschalige coronatesten zijn afgeschaft.Â

Daarnaast maakt het instituut gebruik van het platform Infectieradar, waar mensen kunnen melden dat hun coronatest positief was en dat ze het virus dus onder de leden hebben. Vorige week meldde 0,2 procent van de gebruikers een positieve testuitslag. De week daarvoor was dit nog 0,3 procent. Dat is overigens maar goed ook, want volgens viroloog Marion Koopmans moet Nederland zich beter voorbereiden op een nieuwe pandemie.

Wanneer moet je eigenlijk naar de huisarts met griepachtige klachten?Â

Griepachtige klachten zijn koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, keelpijn en droge hoest. In de meeste gevallen gaat een griep(je) vanzelf voorbij met voldoende rust, water en paracetamol als je last hebt. Volgens de medische website Thuisarts is het in deze gevallen wel slim om aan de bel te trekken:Â

Je wordt steeds zieker;

Je bent flauwgevallen;

Je hebt pijn op de borst;

Je bent suf of in de war;

Je wordt benauwd of hebt moeite met ademen.

Ook als je door chemotherapie weinig weerstand hebt, koorts had en dat na een paar dagen terugkomt of je een (ernstige) ziekte hebt naast de griep, is het verstandig een arts te bellen.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

