Zoveel geld geven we gemiddeld uit aan kleding

Kleding speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Niet alleen omdat we het nodig hebben, maar ook omdat shoppen en het volgen van trends nu eenmaal leuk is voor veel mensen. Het is een vorm van zelfexpressie die ons helpt om onze persoonlijkheid te laten zien.

Maar hoeveel geven we daar eigenlijk gemiddeld aan uit?

Hoe zit het met onze uitgaven?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederlandse huishoudens gemiddeld 1393 euro per jaar besteden aan kleding en schoenen. Dit komt neer op 4,1 procent van de totale jaarlijkse uitgaven. In Nederland geven vrouwen gemiddeld meer uit aan kleding dan mannen: 725 euro tegenover 413 euro per jaar. Dit verschil is deels te verklaren door de diversiteit aan kledingopties en de hogere frequentie waarmee vrouwen kleding kopen. Ook kinderen nemen een aanzienlijk deel van de uitgaven in beslag, omdat ze snel uit hun kleding groeien.

Tijdens de coronacrisis zag Nederland een verschuiving in het koopgedrag. Terwijl de totale uitgaven aan kleding afnamen, steeg de vraag naar comfortabele thuisoutfits, zoals joggingbroeken en hoodies. De CBS-cijfers laten zien dat de uitgaven aan herenkleding zelfs met 18 procent daalden ten opzichte van eerdere jaren, terwijl die aan dameskleding een kleinere daling van 8 procent liet zien. Die daling hebben we sindsdien weer ingehaald.

De schaduwzijde van ons koopgedrag

Maar al die kleding heeft een prijs, en niet alleen in euro’s. De mode-industrie is een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Denk aan de enorme hoeveelheden water die nodig zijn om katoen te verbouwen, de schadelijke chemicaliën die vrijkomen bij het verven van stoffen en de bergen textielafval die jaarlijks worden geproduceerd. Sommige mensen vinden zelfs dat mensen die hieraan bijdragen, door het kopen van fast fashion, een boete moeten krijgen.

De documentaire Buy Now! The Shopping Conspiracy op Netflix biedt een blik op hoe ons koopgedrag dit probleem in stand houdt. Het laat zien hoe merken consumenten blijven verleiden om meer te kopen, van slimme marketingtrucs tot het stimuleren van fast fashion. Maar het benadrukt ook de gevolgen hiervan: van de impact op het milieu tot de sociale ongelijkheid in productieketens.

Hoe kunnen we bewuster shoppen?

Hoewel we dit probleem niet in ons eentje kunnen oplossen, zijn er wel kleine stappen die iedereen kan nemen. Bewust kleding kopen is daar een van. Weet je niet waar je moet beginnen? Hier zijn een paar praktische tips:

Kies voor kwaliteit boven kwantiteit

Investeer in kledingstukken die langer meegaan en kies kwaliteit boven kwantiteit. Let goed op het materiaal – natuurlijke stoffen zoals katoen, linnen of wol gaan vaak langer mee dan synthetische alternatieven. Een bonus? Ze voelen meestal ook fijner aan en zien er beter uit!

Koop tweedehands

Vintagewinkels, kringloopwinkels en platforms zoals Vinted zijn dé plekken om unieke én duurzame items te scoren. Bovendien is vintage shoppen helemaal in. Goed voor de planeet, je portemonnee en het ontwikkelen van je persoonlijke stijl.

Repareer en hergebruik

Het is een eeuwenoude oplossing: in plaats van een kledingstuk weg te gooien, kijk of je het kunt repareren of er een nieuwe twist aan kunt geven. Wie weet maak je er iets nog leukers van!

Wees kritisch op aanbiedingen

Hoe verleidelijk het ook is, trap niet in de val van koopjes als je het eigenlijk niet nodig hebt. Stel jezelf de vraag: zou ik dit ook kopen als het niet in de aanbieding was? Is het antwoord nee? Dan kun je het beter laten liggen.

