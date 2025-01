Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grappig? Dan ben je waarschijnlijk ook slim

Lachen mensen vaak om je? Goed nieuws: volgens wetenschappelijk onderzoek is de kans groot dat je dan behoorlijk slim bent. Humor en intelligentie blijken namelijk sterk met elkaar verbonden.

Maar voordat je je grapjes als IQ-test gaat gebruiken, zit er een addertje onder het gras. Slim zijn maakt je namelijk niet automatisch grappig. Hoe zit dat precies?

Slimme hersenen, scherpe grappen

Om een goede grap te bedenken of te begrijpen, moet je brein razendsnel kunnen schakelen. Het verwerken van informatie, het leggen van onverwachte verbanden en het spelen met taal zijn allemaal cognitieve vaardigheden die bij humor komen kijken. Hoewel er een verschil kan zijn in wat mensen grappig vinden, is één ding zeker: grappige mensen zijn slim.

Onderzoek van de Medische Universiteit van Wenen laat zien dat mensen met een goed gevoel voor humor vaak hogere intelligentiescores behalen. Vooral degenen die houden van complexe humor, zoals zwarte humor, scoorden hoog op IQ-tests. En bonus: ze bleken ook minder agressief te zijn.

Waarom is humor zo’n goede graadmeter?

Humor draait niet alleen om slim zijn, maar ook om creativiteit. Het combineren van onverwachte ideeën of situaties vraagt om een creatieve geest. Dit maakt humor een van de subtielere manieren waarop intelligentie naar voren komt.

Toch betekent dit niet dat iedereen met een hoog IQ automatisch grappig is. Humor heeft namelijk ook te maken met je persoonlijkheid, sociale vaardigheden en hoe je situaties aanvoelt. Je kunt dus, helaas, ook slim zijn zonder een geboren komiek te zijn.

Zwarte humor

Heb je een zwak voor donkere, cynische grappen? Ook dat kan een teken zijn van een scherp brein. De Weense onderzoekers ontdekten dat mensen die zwarte humor waarderen niet alleen slimmer zijn, maar ook meer emotionele controle hebben. Dit type humor vereist namelijk dat je moeilijke situaties begrijpt, dat je inlevingsvermogen hebt en tegelijkertijd de lichtheid ervan kunt inzien. Die combinatie is een flinke uitdaging voor je hersenen. Onthoud dit dus voor de volgende keer dat je iemand, vooral op een moeilijk moment, aan het schaterlachen krijgt: dit zegt alles over je scherpe brein!

Sarcasme

Sarcasme lijkt op het eerste gezicht misschien niet de meest handige manier van communiceren, zeker omdat niet iedereen dit begrijpt. Je loopt zelfs het risico dat mensen je te letterlijk nemen. Voor sommigen komt sarcasme van nature, maar toch vraagt het meer van je hersenen dan je denkt. Voor het begrijpen van sarcasme heb je complexe mentale vaardigheden nodig die niet iedereen beheerst. Je moet bijvoorbeeld in staat zijn om de intentie achter iemands woorden te herkennen en het verschil te zien tussen wat iemand zegt en wat diegene écht bedoelt. Tegelijkertijd moet je letten op lichaamstaal en is een uitgebreide woordenschat geen overbodige luxe.

Onderzoek laat ook zien dat sarcasme veel meer voordelen heeft. Het kan je creativiteit vergroten en zelfs helpen om spanningen te verzachten. Volgens psycholoog Penny Pexman van de Western University helpt sarcasme om slecht nieuws of kritiek minder hard te laten overkomen, doordat het emotionele afstand creëert. Maar let op: effectief sarcasme gebruiken is een kunst. Het vraagt timing, subtiliteit en empathie wat – je raadt het al – ook allemaal tekenen van hoge intelligentie zijn.

