Onderzoekers ontdekken ‘potentiële sleutel’ voor bestrijding van kaalheid bij mannen

Kaalheid kan bij mannen voor onzekerheden zorgen. En tegenwoordig vliegen sommigen om die reden richting Turkije om een haartransplantatie te ondergaan. Maar onderzoekers hebben een nieuwe ontdekking rondom kaal worden gedaan, wat best veelbelovend klinkt voor de behandeling daarvan. Meer onderzoek is echter nog nodig, dit zijn slechts de eerste resultaten.

Kaal of grijs worden, zijn van die veranderingen die bij het ouderdomsproces horen. Maar lang niet iedereen kan of wil dat accepteren. Niet gek dat er dan ook onderzoek wordt gedaan naar potentiële remedies tegen kaalheid.

Onderzoekers ontdekken belangrijke stof voor bestrijding kaalheid

In een nieuwe Amerikaanse studie, die verscheen in Frontiers in Pharmacology en waar ook BBC Science Focus over schrijft, delen wetenschappers hun bevindingen over haarverlies en kaalheid. Ze ontdekten namelijk dat een natuurlijk voorkomende suiker in het menselijk lichaam best eens de sleutel zou kunnen zijn bij de bestrijding van kaalheid bij mannen.

Deze suikerverbinding heet 2-deoxy-D-ribose (2dDR). En deze stof blijkt nogal een belangrijke rol te spelen bij de behandeling van haaruitval.

Bevindingen per ongeluk ontdekt

„Kaalheid bij mannen is een veel voorkomende aandoening, die mannen over de hele wereld treft”, vertelt onderzoeker Sheila MacNeil tegen BCC Science Focus. „Ons onderzoek suggereert dat het antwoord op de behandeling van haaruitval net zo eenvoudig zou kunnen zijn als het gebruik van een natuurlijk voorkomende deoxyribosesuiker. Een suiker die de bloedtoevoer naar de haarzakjes stimuleert en waardoor dus de haren groeien.”

De onderzoekers deden deze bevinding per ongeluk. De studie was namelijk bedoeld om wondgenezing te onderzoeken. Maar behandeling met 2dDR bevorderde kennelijk ook de haargroei bij de muizen waarop de wetenschappers proeven uitvoerden.

Natuurlijke stof in plaats van medicatie bij kaal worden

In Amerika zijn twee, door de Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurde, behandelingen beschikbaar bij haarverlies. De onderzoekers vergeleken deze medicatie met hun testen met 2dDR en stellen dat deze laatste methode een veiliger en toegankelijker alternatief voor bestaande behandelingen kan bieden.

Een medicijn als Minoxidil, dat in Nederland in sommige gevallen wordt voorgeschreven bij kaalheid, kan bijwerkingen hebben en is niet voor iedereen geschikt. 2dDR is daarentegen een stof die van nature in ons lichaam voorkomt, wat minder bijwerkingen en een bredere toepasbaarheid zou kunnen betekenen. Er is echter meer onderzoek nodig, dus houd een slag om de arm.

Veelbelovend

Deze suikerverbinding stimuleert de groei van bloedvaten, wat cruciaal is voor gezonde haarzakjes. Door de bloedtoevoer naar de hoofdhuid te vergroten, kan 2dDR slapende haarzakjes helpen revitaliseren en nieuwe groei bevorderen, stellen de onderzoekers.

MacNeil: „Het onderzoek bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium, maar de resultaten zijn veelbelovend en rechtvaardigen verder onderzoek.” Deskundigen benadrukken dat er meer onderzoek nodig is, voordat 2dDR eventueel als behandeling zou worden ingezet. Voordat een medicijn in Nederland op de markt kan worden gebracht, moet er een vergunning worden verleend door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het college oordeelt over de werkzaamheid en eventuele risico’s voordat een medicijn ter beschikking wordt gesteld.

Verder onderzoek bij mensen

Weefselonderzoeker en dermatoloog Claire Higgins, die los staat van het onderzoek, reageert op de bevindingen tegenover BBC Science Focus. „Deze theorie komt voort uit het idee dat een verhoogde bloedstroom de haargroei bevordert. Maar het verband tussen de bloedstroom en de haargroei is niet overtuigend aangetoond”, stelt zij. Echter noemt ook de dermatoloog de resultaten en het onderzoek veelbelovend. Hoewel de resultaten bij muizen effectief bleken, ziet Higgins ook graag verder onderzoek naar de effecten op menselijke haargroei.

Onderzoeker MacNeil ziet in ieder geval potentie. „Dit zou een andere aanpak kunnen bieden voor de behandeling van deze aandoening, die het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van mannen kan beïnvloeden.”

