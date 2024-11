Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boterham als ontbijt? Vrouwen kunnen de dag beter beginnen met een vetrijke maaltijd, blijkt uit onderzoek

Begin jij de dag standaard met een boterham, cracker of ander koolhydraatrijk voedsel? Als je een man bent, is er niet zoveel aan de hand. Maar ben je een vrouw? Dan dan ben je volgens onderzoekers beter af met een vetrijk ontbijt.

En dan bedoelen ze natuurlijk wel gezonde vetten, zoals de vetten uit een avocado of uit vette vis, zoals zalm. Mannen zouden daarentegen juist beter functioneren op een maaltijd die rijk is aan koolhydraten.

Onderzoek naar metabolisme van mannen en vrouwen

Het verschil werd door onderzoekers van de universiteit van Waterloo in Canada geconstateerd, na een onderzoek naar het metabolisme van beide seksen. Wat blijkt? Vrouwen verbranden, ondanks dat ze over het algemeen een hoger vetpercentage dan mannen hebben, meer lichaamsvet. Ze slaan dus meer vet op na een maaltijd, maar verbranden ook meer wanneer zij een langere tijd niet eten. Na een periode van vasten, bijvoorbeeld na een nacht slapen, verbranden vrouwen dus meer vet.

Met behulp van wiskundige modellen bestudeerden de onderzoekers al bestaande gegevens over het metabolisme van mannen en vrouwen. „We hebben vaak minder onderzoeksgegevens over vrouwenlichamen dan over mannenlichamen”, zegt onderzoeker Anita Layton. „Door wiskundige modellen te bouwen op basis van de gegevens die we wél hebben, kunnen we snel hypothesen testen en experimenten aanpassen op een manier die niet handig zou zijn met menselijke proefpersonen.”

Vrouwen verbrand meer vet na periode vasten

De resultaten van de berekeningen tonen aan dat vrouwen weliswaar meer vet opslaan na een maaltijd, maar dus ook meer vet verbranden tijdens een vastenperiode. Daarnaast deden de onderzoekers meerdere experimenten waarbij mannen en vrouwen twaalf tot veertien uur moesten vasten. Ze kregen allemaal wisselende hoeveelheden koolhydraten en vetten als ontbijt.

De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat het vrouwelijk metabolisme beter functioneert op vetten dan op koolhydraten, terwijl bij mannen koolhydraten juist snel en efficiënt worden verbrand. Hoewel er nog verder onderzoek nodig is naar de uiteindelijke effecten hiervan, zou een vetrijk ontbijt vrouwen kunnen helpen bij afvallen, stellen de onderzoekers.

🥑 Zo stel je een vetrijk ontbijt samen Om een vetrijk ontbijt samen te stellen, moet je goed kijken naar de producten die je kiest. Kies voor producten die rijk zijn aan onverzadigde vetten en sla producten met verzadigde vetten of transvetten liever over. Producten met goede vetten zijn bijvoorbeeld: Avocado

Vette vis, bijvoorbeeld zalm, tonijn, makreel of haring

Noten, pitten en zaden, hieronder valt bijvoorbeeld ook chiazaad of lijnzaad

Plantaardige olie

