Uren doorbrengen in de sportschool? Slechts 4 minuten flink bewegen maakt je al gezonder, aldus onderzoek

Tussen werk en je sociale leven door ook nog eens uren in de sportschool doorbrengen. Het is voor veel mensen geen favoriete bezigheid en door een druk schema soms zelfs bijna niet haalbaar. Voor die mensen is er nu goed nieuws. Uit onderzoek van de Universiteit van Sydney blijkt namelijk dat je met vier minuten intensief bewegen per dag al een heel eind op weg bent wat betreft je gezondheid.

Jezelf tegen wil en dank naar de sportschool slepen na een drukke werkdag is dus niet altijd nodig, zo ontdekten de onderzoekers. Vooral bij vrouwen heeft de zogenoemde ‘vigorous intermittent lifestyle physical’, oftewel de VILPA-methode grote gezondheidsvoordelen. Slechts enkele minuten intensief bewegen per dag, halveert de kans op hartziekten bij vrouwen van middelbare leeftijd.

Minimaal 1,5 tot gemiddeld 4 minuten per dag

„We ontdekten dat minimaal 1,5 minuut tot gemiddeld vier minuten dagelijkse intensieve fysieke activiteit, uitgevoerd in korte sessies van maximaal 1 minuut, leidde tot een betere hartgezondheid bij vrouwen van 40 jaar en ouder, die niet aan gestructureerde lichaamsbeweging deden”, vertelt hoofdonderzoeker Emmanuel Stamatakis.

Voor de studie werden de gegevens van de UK Biobank van ruim 22.000 deelnemers tussen de 40 en 79 jaar gebruikt (13.000 vrouwen en 9300 mannen). Alle deelnemers gaven aan niet aan regelmatige lichaamsbeweging te doen. De gezondheid van hun hart en vaten werd gevolgd via ziekenhuis- en overlijdensregistraties, waarbij hartaanvallen, hartfalen en beroertes werden bijgehouden.

Minder kans op hart- en vaatziekten door kort bewegen

De resultaten van de gegevensanalyse waren opmerkelijk: hoe meer de vrouwen aan VILPA deden, hoe lager het risico op hartaandoeningen werd. Zo hadden vrouwen die hun hartslag gemiddeld 3,3 minuten per dag omhoog brachten maar liefst 45 procent minder kans op hart- en vaatziekten. Daarnaast werd ook de kans op een hartaanval aanzienlijk verlaagd door kort en intensief bewegen, namelijk met 51 procent. En ook de kans op hartfalen was aanzienlijk lager dan bij vrouwen die niet aan de VILPA-methode deden, namelijk 67 procent.

Opvallend is wel dat het positieve effect van deze korte dagelijkse inspanningen op mannen een stuk minder groot was. Mannen die gemiddeld 5,6 minuten per dag aan VILPA deden, hadden slechts 16 procent minder kans op een ernstige cardiovasculaire gebeurtenis. Er is dan ook meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe VILPA de hart- en vaatgezondheid precies verbetert.

Geen magische middelen voor betere gezondheid

Ook benadrukt Stamatakis dat VILPA niet gezien moet worden als een quick fix. „Er zijn geen magische middelen voor een betere gezondheid, maar onze resultaten tonen aan dat zelfs een beetje intensieve beweging kan helpen bij het ontwikkelen van een regelmatige gewoonte.”

Het gaat er hierbij dus ook niet om dat je maar vier minuten hoeft te bewegen, maar dat die tijd voor mensen die níet aan sport doen, al verschil kan maken. Als je een paar uur per week sport, is het advies niet om een maximum van vier minuten aan te houden.

