Onregelmatig slaappatroon kan de kans op hartziekten vergroten, blijkt uit onderzoek

Dat voldoende slaap essentieel is voor lichaam en geest, zal voor niemand echt een verrassing zijn. Met zeven tot negen uur per nacht zit je wat dat wel betreft goed. Maar niet alleen de duur van je slaap is van belang voor je gezondheid. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat ook regelmaat een grote rol speelt.

Een onregelmatig slaappatroon kan de kans op hart- en vaatziekten mogelijk aanzienlijk verhogen. Dat ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Sydney en de Universiteit van Ottawa.

Slaapritme, wakkere momenten en de slaapduur

Voor het onderzoek namen de wetenschappers het slaappatroon van maar liefst 72.000 mensen onder de loep met behulp van een fitnesstracker. Op deze manier konden de onderzoekers het slaapritme, wakkere momenten en de slaapduur analyseren.

Vervolgens werden de deelnemers aan het onderzoek verdeeld in drie groepen: een groep met een regelmatig slaappatroon, een groep met een enigszins regelmatig slaappatroon en een groep met een onregelmatig slaappatroon.

Mogelijk meer kans op hartaandoeningen door onregelmatig slaappatroon

Na het analyseren van de gegevens van de drie groepen ontdekten de onderzoekers een opvallend detail: wie een onregelmatig slaappatroon had, bleek 26 procent meer kans op hartaandoeningen en 8 procent meer kans op ernstige hart- en vaatziekten te hebben. Zelfs als de deelnemers wél voldoende slaapuren kregen, hadden zij acht jaar later toch meer kans op hart- en vaatziekten.

Dat zit zo: een onregelmatig slaappatroon verstoort je biologische klok en die speelt nu juist een grote rol bij het reguleren van belangrijke processen in het lichaam, zoals de hartfunctie en bloeddruk.

Kanttekeningen bij het onderzoek

Toch is er niet meteen reden voor paniek als je een onregelmatig slaapritme hebt. Bij het onderzoek kunnen namelijk enkele kanttekeningen geplaatst worden. Zo werd het slaappatroon van de deelnemers slecht één week geanalyseerd en kwamen de mensen uit de UK Biobank, een populatie die mogelijk niet representatief is voor bredere bevolkingsgroepen.

Meer onderzoek in de toekomst is dus nodig, al wijzen de resultaten volgens de onderzoeker op een belangrijke boodschap: onregelmatig slapen is mogelijk een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

