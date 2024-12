Het wordt druk bij PostNL: verstuur je kerstkaarten vóór 18 december

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het wordt druk bij PostNL: verstuur je kerstkaarten v贸贸r 18 december

PostNL verwacht de komende weken weer grote drukte met het versturen van miljoenen kerstkaarten. Om al die post tijdig te kunnen bezorgen, roept de post- en pakketbezorger mensen op om hun kaarten voor woensdag 18 december te versturen.

Volgens PostNL worden in de periode voor kerst dagelijks gemiddeld 3,6 miljoen stuks kerstpost verstuurd, ruim tien keer meer consumentenpost dan op een normale dag buiten de feestdagenperiode. Om al die kerstpost te verwerken, zet het bedrijf extra medewerkers in en worden brievenbussen vaker geleegd. Ook komt er een extra bezorgdag op maandag 23 december.

鈥濧l die kaarten verwerken is een indrukwekkend proces waarbij onze 25.000 postmedewerkers, van sorteerders tot bezorgers, alles geven om ervoor te zorgen dat de kerstgroeten op tijd op de mat vallen. Ook collega鈥檚 van het hoofdkantoor en extra uitzendkrachten helpen dit jaar weer mee鈥, zegt Maurice Unck, directeur Mail NL van PostNL.

Bezorgschaamte

Bezorgschaamte is in ieder geval niet nodig, vertelde een professor begin deze maand. Het laten thuisbezorgen van de vele online gekochte pakketjes tijdens de feestdagen is in de meeste gevallen minder belastend voor het milieu dan vaak wordt gedacht.聽鈥濰et huidige bezorgsysteem is vaak effici毛nter en duurzamer dan mensen denken鈥, aldus Hans Quak, professor Smart Cities and Logistics aan Breda University of Applied Sciences.

PostNL聽

Eind november had PostNL nog de drukste dag ooit. Het postbedrijf verwerkte die dag meer dan 2,8 miljoen pakketten. De drukte wordt door 鈥瀏oede samenwerking鈥 in de hele sector goed opgevangen, liet PostNL weten. 鈥濪e hele branche 鈥 van webwinkels tot bezorgers 鈥 werkt momenteel op volle kracht om alle bestellingen bij iedereen thuis te bezorgen.鈥

Het postbedrijf meldt dat 2,5 miljoen Nederlanders via de app van PostNL hun bezorgvoorkeuren hebben ingesteld. 鈥濪e toename in het aanpassen van deze bezorgvoorkeuren speelt een belangrijke rol in het soepel laten verlopen van deze drukte.鈥 Zo kiezen mensen er in toenemende mate voor om hun pakketje in een pakketautomaat te laten bezorgen, aldus PostNL, die dat een effici毛nte en flexibele oplossing noemt.

