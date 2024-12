Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Week begint grijs en bewolkt, daarna (een beetje) kans op zon

Met nog maar anderhalve week totdat de winter officieel begint, is het grijs, bewolkt en fris buiten. Pas vanaf donderdag laat de zon zich weer wat vaker zien. Koud blijft het wel: door een koude noordoostenwind voelt het volgens Weeronline enkele graden kouder aan dan de werkelijke 5 tot 7 graden.

Van de zon is begin deze week nog niet veel te zien: de week is druilerig gestart met van tijd tot tijd (mot)regen en grijze luchten, bij een temperatuur van rond de 6 graden.

Weer

Heel veel verandering in het weer komt daar deze week ook niet in: een temperatuur van 7 graden is normaal voor deze tijd van het jaar. Door de matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten, die koude lucht aanvoert, ligt de gevoelstemperatuur rond de 2 graden. Het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur is niet groot: ‘s nachts koelt het af naar een graad of 3.

Later deze week komt er wel verandering in het weer. Na een grauw begin van de week met af en toe wat regen, klaart het wat vaker op. Vanaf vrijdag wordt het wat droger en zonniger, met name in het zuiden van Nederland. De maximumtemperatuur ligt rond de 4 graden en ‘s nachts kan het kwik tijdens opklaringen dalen tot onder het vriespunt.

Komt er een witte kerst?

En hoe zit het met de vooruitzicht voor een witte kerst? Met nog twee weken te gaan schat Weeronline de kans op sneeuwvlokken tijdens de kerstdagen nog steeds op zo’n 15 tot 20 procent. Volgens het weerbureau wordt het met de kerstdagen aan de koude kant en is de kans op buien aanwezig. Winters weer is dan ook goed mogelijk. De kans dat er sneeuwvlokken te zien zijn is iets groter dan gemiddeld, maar nog steeds niet heel groot.

De voorwaarden voor een officiële witte kerst zijn vrij streng. Om daarvan te mogen spreken, moet op beide kerstdagen om 09.00 uur in de ochtend op het meetveld van het KNMI een gesloten sneeuwdek liggen. Daarom is de kans op een officiële witte kerst ook dit jaar erg klein. De laatste keer dat er sprake was van een officiële witte kerst was in 2010.

