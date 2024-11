Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je rokers herkent aan hun rimpels (plus meer dingen die je over rimpels wil weten)

Ben je een roker? Dan hebben we slecht nieuws voor je, nog meer dan er al is. Roken verpest namelijk je huid. En je kunt aan het type rimpels precies zien wie graag een sigaret opsteekt.

Er zijn veel dingen die voor rimpels zorgen en roken is daar één van. Satish Lubeek, dermatoloog in het Radboudumc in Nijmegen, ziet veel soorten en maten rimpels. „Rokers hebben vaak een specifiek rimpelpatroon. Diepe rimpels rond de mond en ogen”, vertelt hij aan Quest.

Waarom hebben rokers specifiekere rimpels?

Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk. Het kan komen door de sigarettenrook die langs je hoofd trekt, maar het kan ook komen door de bewegingen die je maakt als je rookt. In Nederland roken veel mensen. Bijna 700.000 Nederlanders hebben vanwege roken last van ziekten, schreef Metro eerder.

Het is natuurlijk niet zo dat je rimpelvrij oud wordt als je niet rookt. Alcohol zorgt ook voor rimpels, net als alledaagse aspecten zoals luchtvervuiling en zon. Goed insmeren met zonnecrème is niet alleen belangrijk om huidkanker te voorkomen, je huid blijft er ook strakker van. „Ga verstandig met de zon om. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen”, beklemtoont Lubeek.

Zonaanbidders hebben diepere rimpels

Net als bij rokers kun je ook aan de huid zien of iemand een zonaanbidder is. „Huid die weinig zon heeft gezien, heeft vaak fijne rimpels. Op plekken waar veel zon is geweest, zijn rimpels dieper en wat grover.”

Ga je naar de sportschool? Ruil je cardio dan eens in voor krachttraining. Dit zou rimpels kunnen verminderen, schreef Metro eerder.

Even terug naar de basis: hoe ontstaan kraaienpootjes, fronslijnen en andere rimpels? „Rimpels ontstaan door veranderingen in de lederhuid.” Deze laag ligt onder de opperhuid, de bovenste laag huid die je hebt. „De lederhuid bestaat uit een netwerk van verschillende soorten eiwitbundels: collageenbundels voor de stevigheid en elastinebundels zorgen voor elasticiteit. Tussen die bundels zitten suikerketens die helpen vocht vast te houden. Dat draagt ook bij aan de stevigheid.”

Is lachen slecht voor je huid?

Er zijn mensen die beweren dat veel lachen slecht voor je huid is. Het wetenschappelijk tijdschrift haalt de Amerikaanse Tessa Christian aan. Zij kwam bijna tien jaar geleden in het nieuws, omdat ze veertig jaar niet gelachen zou hebben. En haar huid is nog steeds strak. Of lachen en rimpels echt met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. En de dermatoloog „zou mensen zeker niet aanraden om te stoppen met lachen”.

Influencers beweren ook dat een banaan werkt als alternatief voor botox. Of dat ook echt zo is lees je hier.

