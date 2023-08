Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minder rimpels? Verruil cardio dan door krachttraining: ‘Langer jong eruit zien’

Krachttraining is de laatste jaren populairder dan ooit. Het is gezond en het is dé manier om spieren te kweken. Maar dat zijn niet de enige voordelen: uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat krachttraining ook een positief effect heeft op de gezondheid van de huidcellen en -weefsel in je gezicht.

Het zou zelfs rimpels kunnen verminderen.

Stralend uitziende huid

Dat sporten in het algemeen goed is voor je lichaam, is misschien geen verrassing. Maar dat de effecten zo positief zijn, dat het zelfs rimpels kan verminderen, waarschijnlijk wél. „Het bewijst dat elke vorm van sport goed is voor een gezond en stralend uitziende huid”, vertelt professor Mark Tarnopolsky van de McMaster University in Canada aan The Washington Post.

Voor het onderzoek onderzochten bewegingswetenschapper Satoshi Fujita en zijn collega’s aan de Ritsumeikan universiteit in Japan 16 weken lang de huid van 56 vrouwen van middelbare leeftijd. De helft van de vrouwen kreeg de opdracht om elke week twee keer een half uur te gaan fietsen. De rest moest twee keer per week aan krachttraining doen.

Krachttraining extra gezondheidsvoordelen

Na 16 weken bleek dat de vrouwen die twee keer per week fietsten over het algemeen fitter waren. De vrouwen die aan krachttraining deden, bleken vooral sterker. Maar bij alle vrouwen was de elasticiteit van hun huid verbeterd. Dit kwam mede doordat de structuur van hun huidweefsel veranderde tijdens het sporten en ook de aanmaak van collageen toenam.

Maar de vrouwen die aan krachttraining deden, ervaarden nog een extra gezondheidsvoordeel. Hun huidlaag was namelijk dikker geworden, doordat de genen die proteïnen aanmaken om bindweefsel te creëren en te versterken actiever waren geworden. „Theoretisch gezien kan dit dus rimpels verminderen en je er langer jonger uit laten te zien”, meent Fujita.

Fujita benadrukt echter dat het een korte en kleinschalige studie was. Definitieve conclusies kunnen er dus nog niet uitgetrokken worden, daarvoor is meer onderzoek nodig. Het is de wetenschapper dan ook nog niet duidelijk waarom de vrouwen die aan cardio deden niet hetzelfde effect ervaarden.

Jongere huidstructuur bij actievelingen

Het is niet de eerste keer dat wetenschappers onderzoek doen naar de effecten van sporten op je huid. Een groep wetenschappers kwam in 2015 al tot de ontdekking dat bij actieve personen van middelbare leeftijd de buitenste laag van de huid dunner werd, terwijl de binnenste laag dikker werd. Dit heeft positieve gevolgen, omdat de huidstructuur bij jongere mensen vergelijkbaar is. Bij mannen en vrouwen die een rustigere levenstijden leidden, was dit fenomeen minder zichtbaar.