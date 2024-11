Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pesten op de werkvloer komt nog te vaak voor: op zoveel werkplekken zijn collega’s weggepest

Heb jij weleens meegemaakt dat een collega, of wellicht jijzelf, gepest werd op de werkvloer? Uit onderzoek blijkt dat pesten op de werkvloer nog relatief vaak voorkomt. Maar liefst 20 procent van de werknemers zegt dat zij weleens hebben meegemaakt dat collega’s zijn weggepest.

Klein lichtpuntje: 45 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek, zegt dat ze dit binnen hun organisatie nog nooit hebben meegemaakt. Metro schreef onlangs over roddelen op de werkvloer: wanneer is dat handig en wanneer gaat het juist te ver?

Pesten op de werkvloer

Dit alles blijkt uit onderzoek van Top Employers Institute onder meer dan 1000 werkende Nederlanders bij bedrijven met 250 of meer medewerkers. Naast dat pestgedrag dus nog te vaak voorkomt, blijkt ook dat het lang niet altijd effectief wordt aangepakt. Dat gebeurt in slechts 36 procent van de gevallen.

54 procent van werkend Nederland vindt het vanzelfsprekend om pestgedrag te melden bij een leidinggevende, mochten ze er getuige van zijn. Toch zegt 13 procent dat ze dat níet zouden doen. Eenzelfde percentage van de werknemers zegt dat ze een pestkop niet op hun gedrag aan zouden spreken. Dat is vaak uit angst om zelf slachtoffer te worden. Gelukkig spreekt 65 procent een collega wél aan als ze zich misdragen.

Hoe pak je pestgedrag op de werkvloer aan?

Je zou dus denken dat pesten iets van de basis- of middelbare school is, maar ook in het volwassen leven is het nog flink aanwezig. En ondanks dat het merendeel van de werknemers dit gedrag aankaart bij een leidinggevende, wordt er in slechts 12 procent van de gevallen iets aan gedaan. Volgens de ondervraagden zijn dit passende manieren om pestgedrag op de werkvloer aan te pakken:

Elkaar onderling aanspreken (43 procent)

Een vertrouwenspersoon aanstellen (37 procent)

Een anoniem meldingssysteem instellen, om klachten in te dienen (28 procent)

Een training geven over communicatie en respectvol gedrag (26 procent)

Volgens Monica van der Meeren, Regional Director EMEA bij Top Employers Institute is het een „zorgwekkende ontwikkeling” dat 20 procent van de werknemers iemand kent die is weggepest. „Pestgedrag op de werkvloer levert stress en angst op, maar vermindert ook het zelfvertrouwen en de werkprestaties van medewerkers. Naast de mentale impact, kan het in sommige gevallen zelfs tot fysieke gezondheidsproblemen leiden. Dit heeft als gevolg dat medewerkers kunnen uitvallen of simpelweg vertrekken.”

Het advies is dan ook om een vertrouwenspersoon aan te stellen, dat kan ook een externe partij zijn, om het gedrag bespreekbaar te maken. Van der Meeren: „Door middel van workshops en trainingen zorg je ervoor dat het een terugkerend onderwerp op de agenda is. Breng dit niet slechts één keer per jaar onder de aandacht, maar creëer het hele jaar door een werkcultuur waarin iedereen zich veilig voelt en durft uit te spreken.”

