Banaan als alternatief voor botox: ‘Ik raad het af’

Menig mens denkt er niet over na: als zij een banaan in huis hebben liggen, eten ze deze op en gooien ze hem vervolgens weg. Máár het blijkt dat niet iedereen dat doet. Op sociale media gaat er een trend rond waarin mensen banaan op hun huid smeren.

Het zou helpen tegen rimpels en een natuurlijk alternatief zijn voor botox.

Influencer Sheling Cynthia is enthousiast over de methode met de banaan. “Voor je een bananenschil weggooit, moet je dit echt proberen”, zo vertelt ze in een van haar TikTok-video’s. “Door de schil op je huid te wrijven, krijg je niet alleen een heerlijk zacht gezicht. Het helpt op lange termijn ook tegen je fijne lijntjes en rimpels.”

Niet alleen Cynthia is fan van een banaan als huidverzorging: op de sociale media app staan meer video’s van mensen die het uitproberen. Volgens Cynthia moet je de schil van de banaan uitsmeren op je huid en dan tien tot dertig minuten in laten trekken.

Maar is een banaan echt een goed alternatief voor botox? Dermatoloog Thomas Maselis is sceptisch. „TikTok-gebruikers geloven alles. Wat mensen daarop beweren, wordt soms blindelings aangenomen als de waarheid. Als een influencer zegt dat ze zich beter voelt door elke ochtend een framboos te eten, denkt iedereen dat ze gelijk heeft, hoewel er geen objectief bewijs voor is”, uit zij haar zorgen in gesprek met HLN.

Banaan is heel gezond, dat wil de dermatoloog niet betwisten. „De schil bevat inderdaad voedingsstoffen zoals calcium en vitamines A, B en C. Maar dat betekent niet dat ze ook diep in je huid kunnen doordringen noch dat ze je een gezonde gloed geven.”

De vergelijking met botox vindt de dermatoloog dan ook vergezocht. Ook Dagmar Ostijn, tevens dermatoloog, vindt de vergelijking een stap te ver gaan. „Botox wordt ingespoten in de spieren die dieper onder je huid liggen. De producten in een bananenschil zullen nooit zo diep raken voor een gelijkaardig effect. Om die reden bestaan er ook nog geen crèmes met een botoxachtig effect. Laat staan dus dat een fruitschil dat zou kunnen doen”, vertelt zij.

„Ik raad het echt af om bananenschillen op je huid te smeren vanwege het gebruik van pesticiden bij bananen. Daarnaast kunnen er veel bacteriën en schimmels op die bananen zitten, wat kan leiden tot puistjes, irritaties of zelfs een allergische reactie. Ik zou het echt niet doen.”

