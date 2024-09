Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen zijn ziek door het roken

Voor het eerst is in kaart gebracht hoeveel Nederlanders ziek zijn door het roken. Bijna 700.000 mensen hebben een ziekte (mede) als gevolg van roken, bijvoorbeeld COPD, kanker en hart- en vaatziekten. Het aantal zieken is zo groot als de bevolking van Rotterdam.

Dat zegt de organisatie Rookvrije Generatie, bestaande uit de Hartstichting, het KWF en het Longfonds, op basis van berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Rol bij chronische ziekten

In de berekening is gekeken naar vijftien chronische ziekten waarbij roken een rol speelt. Bij een aantal daarvan is roken meestal helemaal de oorzaak, zoals bij strottenhoofdkanker en longkanker. Acht van de tien gevallen komt door deze slechte gewoonte. Bij COPD is roken in 77 procent de grote boosdoener.

„Dat meer mannen dan vrouwen roken is ook terug te zien in de ziektecijfers: naar schatting hebben 378.000 mannen en 294.000 vrouwen in Nederland een chronische ziekte als gevolg van roken”, constateert Rookvrije Generatie.

Longfonds doet beroep op overheid

De Hartstichting, KWF en het Longfonds stellen de tabaksindustrie verantwoordelijk voor alle ellende. „Maar de overheid heeft een cruciale taak om mensen te beschermen tegen tabak en andere nicotineproducten.”

„In deze tijd van overbelaste zorg, torenhoge zorgkosten en grote tekorten op de arbeidsmarkt, moet de overheid alles op alles zetten om mensen zo lang mogelijk gezond en aan het werk te houden. Dat betekent: gezonde dingen promoten, en ongezonde dingen zoals roken en vapen zo veel mogelijk ontmoedigen”, zegt Károly Illy, de directeur van het Longfonds.

„Het voorstel van D66 en CDA, om de btw-verhoging op sport te laten vervallen en in plaats daarvan de prijzen van tabak en e-sigaretten te verhogen, getuigt dan ook van goed verstand”, vindt hij.

Het kabinet zet sinds 2018 stevig in op een ontmoedigingsbeleid. Door de prijzen van tabak steeds op te schroeven, worden stappen gezet richting een rookvrije generatie. In april dit jaar was de hoogste prijsstijging ooit. Ook het aantal verkooppunten wordt teruggedrongen. Vanaf 1 juli 2024 ging verkoopverbod van tabak in voor alle supermarkten in Nederland.

Fondsen waarschuwen voor vape

Genoemde fondsen waarschuwen ook voor andere nicotineproducten dan sigaretten, shag en sigaren, zoals de e-sigaret (vape). „Door jongeren verslaafd te maken aan nicotine, hebben ze een nieuwe klant voor het leven. We weten bovendien dat de vape een opstapje is naar het gewone roken”, stelt Illy.

Vapen is ‘in’ onder jongeren. Omdat het vermoeden heerst dat dit komt door de zoete smaakjes, geldt in Nederland sinds 1 januari 2023 een smaakjesverbod. Er mogen geen nieuwe smaken anders dan tabak op de markt gebracht worden. Onlangs bleek dat tabaksproducent Philip Morris de regelgeving op slinkse wijze omzeilt met een nieuw product, Levia.

