Zo ontstaat buikpijn na het eten (en dit kun je ertegen doen)

We kennen ‘m allemaal wel: die vervelende buikpijn na het eten. Hoe komt dat eigenlijk? En wat kun je ertegen doen?

Meestal gaat buikpijn vanzelf over, maar fijn is anders.

Te veel of te snel eten kan oorzaak zijn van buikpijn na eten

Volgens de Maag Lever Darm Stichting krijg je sneller buikpijn na het eten als je te veel of te snel eet. Liever doe je dus rustig aan. „Schrok je eten niet op, maar zorg dat je ziet wat je eet en kauw aandachtig. Geniet ervan! Door goed te kauwen kunnen de spijsverteringsenzymen in je speeksel goed werken. Deze enzymen knippen het eten in kleine stukjes. Ook zorgt goed kauwen en langzamer eten voor een sneller verzadigd gevoel. Maak je porties niet te groot.” Eerder schreef Metro al dat te snel eten ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

Thuisarts noemt te vet en te veel eten als mogelijke boosdoener van buikpijn. De tip van de site is om gezond met veel vezels (fruit, groente, volkorenbrood) te eten. Vezels zorgen ervoor dat je darmen goed werken en dat er genoeg vocht in je poep zit. Ook is het advies om op vaste tijden te eten. „Neem de tijd om te eten. Neem kleine porties.”

Niet al het eten heeft dezelfde uitwerking op je lichaam. Er zijn bepaalde soorten eten die voor meer gasvorming, en dus windjes, boeren en een opgeblazen buik zorgen. Paprika, pruimen, radijs en gerechten met ei kunnen voor gasvorming zorgen. Bonen, knoflook en pittige voeding kunnen een opgeblazen gevoel veroorzaken.

Buikpijn kan serieus signaal van lichaam zijn

Naast te snel, te vet en te veel eten kunnen er ook aandoeningen, zoals coeliakie en de ziekte van Crohn achter de buikpijn zitten. Ook kun je allergisch of intolerant voor bepaalde stoffen zijn. Kortom: de pijn kan ook een serieus signaal van je lichaam zijn.

Blijft de buikpijn aanhouden, dan kun je dus het beste een bezoek bij je arts inplannen. Ook als je bloed overgeeft, de buikpijn steeds erger wordt, er bloed bij je poep zit of je poep zwart is, moet je de dokter bellen. Dat geldt ook in het geval van hevige buikpijn in de bovenbuik, waardoor je niet stil kunt zitten, of als je niet meer kunt plassen of je bijna flauwvalt.

Wat moet je doen als je buikpijn hebt na het eten?

In dit geval is voorkomen beter dan genezen. Je kunt dus het best een van de oorzaken aanpakken. Is het kwaad al geschied? Dan zijn er een aantal tips die kunnen helpen.

Drink veel water. Als je voldoende water drinkt, gaat het verteren van voedsel makkelijker.

Laat alcohol, cafeïne en koolzuur juist even staan.

Ga een stukje wandelen om je spijsvertering op gang te helpen. Lopen activeert de darmen, waardoor je lichaam het voedsel sneller verwerkt. En dat zorgt dus voor minder kans op dat zware, opgeblazen gevoel.

Wat is een stressbuik?

Stress kan ook een oorzaak van buikpijn zijn. Dit wordt ook wel een ‘stressbuik’ genoemd. Als we door een stressvolle of angstige periode gaan, maakt ons lichaam hormonen aan die de vetten rond ons middel stimuleren. De oorzaak stamt nog uit de evolutie.

Er is duidelijk een verband tussen onze darmen en het brein. De darmen worden dan ook weleens ons ‘tweede brein’ genoemd. „Heb je veel last van stress, dan kun je krampen, rommelende darmen of diarree krijgen. Dat komt omdat je darmen en hersenen met elkaar verbonden zijn door de langste zenuw van je lichaam, de Nervus vagus. De hersenen en darmen communiceren continu met elkaar”, legt de Maag Lever Darmstichting uit.

Hoe pak je een stressbuik aan? „Bekijk voor jezelf welke zaken in je dagelijkse leven stress en spanning veroorzaken. Kijk wat voor jou helpt om stress te verminderen. Ga sporten, ontspan voldoende en zorg voor genoeg rust.”

Dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

