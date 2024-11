Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Harris spreekt na nederlaag op universiteit, heeft Trump nog niet gebeld

De verliezende Democratische presidentskandidate Kamala Harris spreekt naar verwachting woensdagmiddag plaatselijke tijd op de Howard Universiteit in Washington, waar ze de verkiezingsresultaten heeft afgewacht, aldus het Amerikaanse MSNBC-nieuws op X. Ze verloor de verkiezingen van de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Volgens onbevestigde berichten spreekt ze om 16.00 uur. Dat is 22.00 uur Nederlandse tijd. Eerder was nog sprake van twee uur later.

Volgens een bron met contacten met Harris’ campagne werkt ze nu aan de toespraak en heeft ze Trump nog niet gebeld.

Ook president Joe Biden heeft Trump nog niet gebeld, maar is dat aan het voorbereiden en zal ook het volk toespreken, meldt persbureau Reuters.

