Zo kom je van een opgeblazen buik af (en dit kan de oorzaak zijn)

Heb je net een lekkere maaltijd gegeten, voelt het alsof je buik helemaal opzwelt. Geen fijn gevoel, zeker niet als het lange tijd aanhoudt. Wat zijn de oorzaken van een opgeblazen buik en wat kun je ertegen doen?

We geven een paar adviezen om een opgeblazen buik voor een volgende keer te voorkomen.

Opgeblazen gevoel

Als je een opgezette buik of opgeblazen gevoel hebt, komt dat vaak door gas in het darmstelsel. Je zult dan ook merken dat je iets vaker boeren of scheten laat. Dat gas moet er immers uit (hier leggen we je uit hoeveel scheten per dag gezond is en waarom sommige meer stinken dan andere). Er is sowieso gas aanwezig in je darmen, maar dat is vaak maar een kleine hoeveelheid. Als je er echt last van gaat krijgen, een opgeblazen buik dus, kan dat door een aantal dingen komen.

Snel eten

Als je (te) snel eet, kan het zijn dat je niet alleen je eten doorslikt, maar ook een hoop lucht. Dat komt dan terecht in je darmstelsel, maar moet er uiteraard ook weer uit.

Gasvormend eten

Niet al het eten heeft dezelfde uitwerking op je lichaam. Er zijn bepaalde soorten eten die voor meer gasvorming, en dus windjes, boeren en een opgeblazen buik zorgen. Paprika, pruimen, radijs en gerechten met ei kunnen voor gasvorming zorgen. Ook bonen, knoflook en pittige voeding kunnen een opgeblazen gevoel veroorzaken.

Weinig vezels

We tipten ze al eerder bij bijvoorbeeld een verstopt gevoel, maar vezels zijn echt onmisbaar in je dieet. Ze maken harde poep zachter en bij diarree schieten ze ook te hulp. Diezelfde verstopping kan ook voor gasvorming zorgen. Zorg er dus voor dat je voldoende vezels binnenkrijgt met je voeding.

Je drinkt niet genoeg water

Zelfde verhaal als vezels: bij veel dingen een goede helper. Als je voldoende water drinkt, gaat het verteren van voedsel makkelijker, wat ervoor zorgt dat je een opgeblazen buik op afstand houdt.

Prikkelbare Darmsyndroom (PDS)

Soms is een ziekte of aandoening de oorzaak van veel gas in het darmstelsel. Dat is bijvoorbeeld bij PDS (en de ziekte van Crohn) het geval. Mensen met PDS, zo lezen we op Thuisarts, hebben sowieso regelmatig buikpijn en last met poepen. Dit syndroom gaat ook gepaard met meer windjes en een opgeblazen gevoel. Er is geen sprake van een ontsteking, maar de darm werkt wel anders dan bij mensen die geen PDS hebben.

Je hebt een allergie

Als je dingen eet waar je lichaam eigenlijk niet tegen kan, bijvoorbeeld lactose, kan het zo zijn dat je buikpijn krijgt, een opgeblazen buik of diarree.

Dit doe je tegen een opgeblazen buik

Om een opgeblazen buik te voorkomen, moet je alle bovenstaande dingen dus níet doen. Drink voldoende water, eet genoeg vezels, eet geen dingen die juist voor gasvorming zorgen of pas daar in ieder geval mee op.

Regelmatig bewegen – zo’n 30 minuten per dag – kan ook helpen. Dat is bevordelijk voor je spijsvertering en natuurlijk sowieso goed voor je lichaam. Als je eet, zorg er dan voor dat je dat rustig doet. Kauw goed en leg je vork of lepel tussen de happen door neer. Zo voorkom je dat je te snel gaat en lucht inslikt.

Stoppen met roken is altijd een tip, maar minder cafeïne- en koolzuurhoudende dranken drinken kan ook helpen.

Let op: dit is geen medisch advies. Heb je last van een opgeblazen buik en denk je dat er iets meer aan de hand is, raadpleeg dan een arts.

