Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgverzekeraars mogen hoogte premie week later bekendmaken, zo word jij daar de dupe van

Normaliter hebben zorgverzekeraars in Nederland tot 12 november om de hoogte van hun zorgpremie voor het komende jaar bekend te maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft echter een wetsvoorstel ingediend dat ervoor zorgt dat verzekeraars een week uitstel krijgen voor de aanvullende verzekeringen. Volgens vergelijkingssite Zorgverzekeringwijzer.nl worden klanten daar de dupe van.

Dit jaar hoeven zorgverzekeraars dus alleen de hoogte van de basisverzekering voor 12 november 23.59 uur bekend te maken. Hoeveel de aanvullende zorgverzekeringen gaan kosten, volgt een week later.

Maar waarom is er überhaupt gekozen voor een week uitstel? Dat komt omdat sommige verzekeraars de verlengingsdocumenten (ook wel prolongatie genoemd) nog per post versturen. Deze moeten op 12 november bij de klant op de mat liggen, de brief moet dan een paar dagen eerder verzonden worden. Sommige verzekeraars hebben daardoor minder tijd om de hoogte van de premie te betalen. Volgens het ministerie van VWS is deze manier eerlijker. Op 12 november staat de hoogte van de basispremie dan online, de verlengingsbrief volgt een week later.

Zorgtoeslag mogelijk niet op tijd

Dat het ministerie van VWS deze datum wil aanpassen, is opvallend, omdat in 2017 werd besloten de deadline een week naar voren te halen. Dat is gedaan omdat het consumenten een week extra gaf om een passende zorgverzekering te vinden. Daarnaast was 19 november te laat voor de Belastingdienst om de zorgtoeslag vast te stellen en uit te keren. Als zorgverzekeraars de premie niet bijtijds bekendmaken, bestaat de kans dat mensen hun zorgtoeslag te laat ontvangen. De hoogte van de zorgtoeslag is namelijk deels gebaseerd op de gemiddelde premie van alle zorgverzekeraars.

Het is niet bekend of 19 november dit jaar wél een haalbare datum is voor de Belastingdienst.

Hoogte zorgpremie Eind september maakte zorgverzekeraar DSW de premie al bekend: wie daar verzekerd is, gaat 9,50 euro per maand meer betalen. Daarmee stijgt de premie van 149 euro naar 158,50 euro. Andere zorgverzekeraars wachten, zoals gezegd, vaak tot het laatste moment.

Zorgpremie vergelijken op 19 november

Jij wordt dus de dupe van deze week uitstel, omdat je minder lang de tijd hebt om een passende zorgverzekering te kiezen én omdat je je zorgtoeslag mogelijk te laat krijgt. Daarnaast wordt het kiezen van een passende verzekering zo ingewikkelder en lopen mensen mogelijk voordeel mis. Het is namelijk maar de vraag of genoeg mensen op de hoogte zijn van deze wijziging en niet meteen al op 12 november richting de vergelijkingswebsites rennen. Als je op die datum vergelijkt, mis je namelijk een hoop informatie.

Dat is dan ook het advies: wacht met vergelijken tot 19 november. Het is namelijk niet helemaal duidelijk hoe zorgverzekeraars omgaan met dit wetsvoorstel, dat in 2025 pas ingaat. Verzekeraars mogen wel alvast dit jaar volgens die regels de premie bekend maken. Femke Koning van Zorgverzekeringswijzer.nl: „We verwachten dat de prijsvechters net als afgelopen jaren weer wachten tot het laatste moment om de premies bekend te maken. Zo kan degene die het langst wacht de premie net iets lager zetten dan de concurrent, waardoor ze een betere positie hebben in de vergelijkers.”

Reacties