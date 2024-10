Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

TikTok-vetoplosser Lemon Bottle steeds vaker in Nederland: ‘Advies is om Lemon Bottle niet te gebruiken’

Wat betreft de cosmetische en beauty-industrie zijn er tal van ingrepen, behandeling en kuren. Tegenwoordig bestaat er ook de Lemon Bottle-behandeling. Een zogenoemde ‘quick fix’ waarmee vet in je gezicht of lichaam oplost. Uit onderzoek van KRO-NCRV’s Pointer blijkt dat het gele goedje ook steeds vaker in Nederland wordt aangeboden. Maar hier klinken ook veel zorgen over en de inspectie adviseert het middel niet te gebruiken.

Het schoonheidsideaal neemt soms nogal onrealistische wendingen, mede door de komst van social media. Grote billen, platte buiken en dikke lippen. Sommigen vrouwen deinzen niet terug van een prikje of ingreepje hier en daar, maar de wereld van cosmetische ingrepen gaat niet altijd over rozen. Eerder vertelde voormalig miss Nederland Stephanie Tency in de documentaire Mislukt hoe ze verslaafd raakte aan cosmetische ingrepen. En Ewout Genemans liet zien hoe jonge meisjes afreisden naar Turkije voor grotere billen binnen een dubieuze business.

Lemon Bottle-behandeling populair op TikTok

KRO-NCRV’s Pointer dook nu in de materie rondom Lemon Bottle. Dat is een populaire Koreaanse behandeling, die is overgewaaid uit Amerika en veelal op TikTok wordt gepromoot. Wat zo’n behandeling zou doen? Het is een ingreep waarbij overtollig vet zou worden opgelost. Het goedje is felgeel, waar het dan ook de naam aan te danken heeft. Inmiddels wordt de behandeling ook vaker in Nederland aangeboden. Eerder schreef Metro ook over de omstreden cosmetisch kliniek van reality-ster Roy Donders. Hij bood namelijk ook de Lemon Bottle-behandeling aan.

Pointer ontdekte dat er in Nederland zeker 32 klinieken zijn die de Lemon Bottle-behandeling aanbieden. Bij twee klinieken kun je naast het ondergaan van een behandeling ook het product bestellen om het vervolgens zelf te injecteren. Tot slot zijn er nog drie aanbieders die het product uitsluitend via een webshop aanbieden.

Advies om niet te gebruiken in Nederland

Maar over de veiligheid en werking van het gele goedje klinken zorgen. Inmiddels doet ook de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar de omstreden behandeling. Het advies van de inspectie is om Lemon Bottle niet te gebruiken. De inspectie liet in een reactie weten: „We weten op dit moment niet of het product veilig is of niet. En daarom moeten we eerst weten wat er precies inzit. Ons advies is om Lemon Bottle niet te gebruiken, ook niet in de kliniek.”

Aarent Brand is cosmetisch arts verbonden aan de artsenfederatie KNMG. Hij deelt ook zijn zorgen. „Niemand weet of Lemon Bottle doet wat het belooft. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek of bewijs dat dit werkt. Er is ook geen hard bewijs dat de individuele stoffen die in Lemon Bottle zitten vet oplossen. Je weet niet waar het vandaan komt en je weet niet of het veilig is.” Ook tegen het Britse The Guardian spraken verschillende medici hun zorgen uit.

Verboden product

Het Zwitserse Swissmedic, de autoriteit die toezicht houdt op de veiligheid van medicijnen en medische hulpmiddelen in Zwitserland, waarschuwde eerder dit jaar voor de behandeling. In Zwitserland mag het product dan ook niet gebruik worden. Volgens Swiss Medic is er geen enkel medicinaal effect wetenschappelijk bewezen.

Vorige Volgende

Reacties