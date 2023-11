Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roy Donders heeft cosmetische kliniek, maar zijn werkwijze piept en kraakt: ‘Hij is geen arts’

Roy Donders heeft nogal wat baantjes gehad. Volkszanger, realityster, ‘harde krullen’-expert, huispakken-ontwerper en hij blijkt nu ook cosmetisch specialist. Maar die laatste professie piept en kraakt nogal.

Donders heeft een eigen kliniek. En die kliniek kwam in het vizier tijdens onderzoek van Omroep Brabant. Onderzoeksjournalist Wim Heesterbeek onderzocht namelijk met zijn team de cosmetische klinieken in Brabant.

Roy Donders doet cosmetische ingrepen

Heesterbeek bekeek of deze klinieken hun papieren wel op orde hebben. „Of daar artsen werken die weten wat ze doen”, legt hij tegen Shownieuws uit. De helft daarvan blijkt medewerkers te hebben die géén cosmetisch arts zijn. En drie klinieken bleken überhaupt geen BIG-registratie te hebben. „En dat is zelfs illegaal om dan prikken te zetten.” Je voelt de bui al hangen, één van die drie klinieken is van Donders.

Omroep Brabant ontdekte dat voorheen een arts de ingrepen in de kliniek van Donders deed, maar inmiddels zou de realityster zelf een prik hier en daar geven. „Roy Donders is geen arts en zou dat dus niet mogen doen.” Zonder medische opleiding of achtergrond, gaat Donders dus inmiddels te werk. En daar kleven een heleboel risico’s en gevaren aan.

Reactie van Roy Donders op aantijgingen

Tegenover Shownieuws reageert Donders op de aantijgingen. „Het schijnt dat de regels vorig jaar zijn aangepast, waardoor het gebruik van de Mesogun nu alleen nog maar is toegestaan onder toezicht van een arts. Ik ben hier enorm van geschrokken.” Een Mesogun is overigens een soort pistool waarmee lipfillers worden geïnjecteerd.

Donders claimt dat hij altijd op en eerlijk is geweest. „Heel Nederland weet dat ik geen arts ben en ik heb dit ook nooit beweerd. Ik gebruik ook geen keurmerken die ik niet mag gebruiken en licht mijn klanten naar behoren in over de behandelingen. Dat er mogelijk iets is gewijzigd in het gebruik van de Mesogun komt voor mij als een complete en onaangename verrassing.”

Cosmetische behandelingen

Ook biedt Donders in zijn kliniek behandelingen met het omstreden ‘lemon bottle‘ aan. Dit gele goedje is overgewaaid uit Amerika en wordt veelal op TikTok gepromoot. In de kliniek van Donders spuit men dit op plekken waar ‘te veel’ vet zou zit. Het gele spul zou dan het vet oplossen. En methode waar ook vraagtekens bij worden gezet.

Overigens blijkt dat er geen klachten zijn over de werkwijze van Donders en hij zijn producten via een legale weg bestelt.

Reacties