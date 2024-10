Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorkom een forse rekening: wat je nooit moet vergeten te checken als je een vliegtuig instapt

Reizen naar het buitenland geeft natuurlijk in de meeste gevallen een heerlijk vrij (vakantie)gevoel, maar er kan ook een forse tegenvaller op de loer liggen. We hebben het dan over een fikse rekening achteraf. Internationaal dataprovider Holafly wijst erop dat je roamingkosten bij een trip over de grens niet moet onderschatten. En geeft tips ter voorbereiding, voordat je in het vliegtuig stapt.

Onverwachte kosten en een hoge rekening kunnen je vakantiepret snel bederven. Een van de grootste valkuilen voor reizigers is het onderschatten van de roamingkosten, stelt Holafly dus. Het verschilt namelijk per land of je jouw telefoonbundel gratis kunt gebruiken of niet. Deze roamingkosten kunnen heel snel oplopen en zodoende een flinke domper zijn. Hoe voorkom je dat je vakantie wordt overschaduwd door onverwachte uitgaven en dus een plotselinge hoge rekening?

Veel vertrouwen, maar toch een fikse rekening

Wanneer Nederlandse reizigers naar het buitenland gaan, vertrouwen velen op hun standaard mobiele abonnement voor het gebruik van data, bellen en sms’en. Wat veel mensen niet weten, is dat de kosten voor roaming enorm kunnen verschillen per land en per provider. Een simpel telefoontje of het checken van een e-mail kan onverwachts een torenhoge rekening opleveren. Binnen de EU is roaming ‘voor ons’ overigens voorlopig goed geregeld, maar telefoonkosten kunnen elders dus oplopen.

Het probleem wordt mede veroorzaakt door de zogenaamde ‘verborgen kosten’. Dit zijn kosten die ontstaan door bijvoorbeeld het automatisch inschakelen van data of het overschakelen naar een lokaal netwerk zonder dat de gebruiker hier actief voor kiest. Een onverwachte switch naar een pay-as-you-go–plan tijdens een overstap op een vliegveld kan vele euro’s kosten.

Teller ratelt door, rekening loopt op

Roamingkosten voor data variëren van 5 euro tot 15 euro per megabyte, afhankelijk van je bestemming en de provider. Dit betekent dat zelfs eenvoudige activiteiten zoals het checken van e-mails of sociale media al snel kunnen leiden tot onverwachte kosten. Voor bellen en sms’en kunnen de kosten oplopen van 1 tot 3 euro per minuut of bericht. Zie je je rekening al oplopen?

Sommige Nederlanders lijken bedachtzaam als het gaat om onverwachte kosten na bijvoorbeeld een vakantie in het buitenland, zo blijkt uit de zoekvolumes op Google. De zoekterm ‘roaming uitzetten’ heeft elk jaar een piek in zoekopdrachten in vakantiemaanden juli en augustus. In juli 2024 werd in Nederland bijna 4000 keer op de term gezocht. Dat was een stijging van 19 procent ten opzichte van vorig jaar, maar nog altijd maar 4000 natuurlijk.

Begrijp je abonnement

Om een hoge rekening door roaming op vakantie te voorkomen, adviseert Pedro Maiquez van Holafly het volgende: „Als je van plan bent om je telefoon in het buitenland te gebruiken, zorg er dan voor dat je de voorwaarden van je abonnement en eventuele kosten goed begrijpt. Verborgen roamingkosten kunnen een groot risico vormen en zelfs een kleine onoplettendheid kan voor hoge extra kosten zorgen. Kiezen voor een prepaid eSIM-abonnement kan een betere oplossing zijn om je financiën onder controle te houden.”

Tips voor de voorbereiding

Om geen onverwacht hoge telefoonrekening te ontvangen na jouw vakantie is het belangrijk om de volgende drie stappen niet te vergeten:

Check je abonnement: controleer goed wat jouw mobiele abonnement wel en niet dekt in het buitenland. Sommige abonnementen bieden dekking voor gesprekken, sms’jes en datagebruik in bepaalde landen, maar dit is niet altijd het geval. Zorg ervoor dat je weet wat de regels zijn om verrassingen te voorkomen. Schakel dataroaming uit: je kunt je datagebruik onder controle houden door dataroaming uit te schakelen in de instellingen van je telefoon als je het niet nodig hebt. Dit kan vooral handig zijn als je niet van plan bent om veel data te gebruiken of als je gebruik kunt maken van Wi-Fi-hotspots. Overweeg alternatieven: overweeg het gebruik van een lokale simkaart of een eSIM-kaart tijdens je reis. Dit kan vooral voordelig zijn als je veel data nodig hebt voor bijvoorbeeld navigatie of het onderhouden van contact met vrienden en familie. Een eSIM-kaart biedt onbeperkte data voor een vast tarief.

Je kunt ter voorkoming van die hoge rekening natuurlijk ook gewoon op een Nederlandse camping gaan zitten. Doe lekker je inspiratie op met het tv-programma Groeten vanaf de camping, dan heb je met al dat gedoe rond roaming niks te maken.

Vorige Volgende

Reacties