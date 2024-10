Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemeenten blij: weg is vrij voor uitstootvrije zones in binnensteden

De plannen om bedrijfsauto’s en vrachtwagens geen schadelijke stoffen te laten uitstoten binnen aangewezen zones kunnen verder worden ingevoerd nadat eerder uitstel op de loer lag. Gemeenten zijn verheugd dat zij verder kunnen met het invoeren van deze uitstootvrije zones in binnensteden op 1 januari.

Het kabinet-Schoof wilde de invoering uitstellen, maar na een gesprek met staatssecretaris van Vervoer en Milieu Chris Jansen (PVV) zal dat niet gebeuren, bevestigt een aantal gemeenten na berichtgeving door de NOS.

Verbeteren van luchtkwaliteit

„Wij zijn blij dat de staatssecretaris nu duidelijkheid geeft”, laat een woordvoerder van de Haagse wethouder Robert Barker weten. Ook Amsterdam is positief over het besluit van Jansen. „Het verbeteren van de luchtkwaliteit is heel belangrijk voor de gezondheid van alle Amsterdammers”, zegt wethouder Melanie van der Horst.

🚚 Uitstootvrije zones Op 1 januari 2025 voeren veertien steden uitstootvrije zones in. Dat betekent dat bedrijfsauto’s en vrachtwagens binnen die zone geen schadelijke stoffen mogen uitstoten en moeten rijden op elektriciteit of waterstof. Naast de vier grote steden doen ook onder meer Assen, Nijmegen, Tilburg en Maastricht mee.

Beide steden benadrukken dat dit besluit ook ondernemers duidelijkheid geeft. „Duidelijkheid daarover is belangrijk voor ondernemers die zijn overgestapt op uitstootvrij vervoer of op het punt staan dat te doen”, zegt Van der Horst.

Uitstootvrije zones in binnensteden

Staatssecretaris Jansen laat via zijn woordvoerder weten dat het kabinet officieel nog geen besluit heeft genomen over de milieuzones, maar bestrijdt de berichtgeving evenmin. Later wil hij aangescherpte afspraken met gemeenten vastleggen, mocht blijken dat bepaalde uitzonderingen niet of onvoldoende werken. Hierover informeert hij „binnenkort” de Tweede Kamer.

Volgens PVV-leider Geert Wilders is er echter geen enkele sprake van dat bedrijfsauto’s op brandstof geweerd worden. „Die zero-emissiezones gaan er wat ons betreft dus echt niet komen”, schrijft hij op X. „Er moeten juist uitzonderingen komen voor ondernemers, zoals we hebben afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord!”



Gelukkig maar @StasIenW want die zero-emissiezones gaan er wat ons betreft dus echt niet komen, er moeten juist uitzonderingen komen voor ondernemers, zoals we hebben afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord! https://t.co/8GC0Txav4q — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 5, 2024

VVD-Kamerlid verontwaardigd

Ook de VVD wil niet dat de zones er komen. VVD-Kamerlid Hester Veltman toonde zich in eerste instantie verontwaardigd dat gemeenten toch doorgaan met de milieuzones. Over die berichtgeving was zij „onaangenaam verrast”, schrijft zij op X.

Maar zij ziet toch een opening in de reactie van de staatssecretaris, die aangaf met gemeenten verder te willen zoeken naar uitzonderingen. „Goed dat de staatssecretaris terugkomt op zijn besluit om ondernemers te verplichten nu al elektrische busjes te kopen”, concludeert zij op basis van Jansens reactie.

