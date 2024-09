Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miss Nederland 2012 Stephanie: hoe cosmetische ingrepen dramatische gevolgen hadden

Stephanie Tency was prachtig. Zo prachtig dat zij, toen ze 21 was, Miss Noord-Holland werd en vervolgens ook Miss Universe Nederland. Het woordje ‘was’ staat hier niet voor niets. Stephanie raakte verslaafd aan cosmetische ingrepen en dat had dramatische gevolgen. In een documentaire is zij daar nu totaal open over.

De docu draagt de ‘mooie’ titel Misslukt en is vanavond op televisie. Metro bekeek de KRO-NCRV-uitzending alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. De gedachte vooraf: is het goed dat mensen dit zien en specifiek jongeren die cosmetische ingrepen overwegen?

Horrorverhalen cosmetische ingrepen

Veel mensen zweren bij cosmetische ingrepen. Zij voelen zich er simpelweg beter en zekerder door. Maar het aantal horrorverhalen dat er de laatste jaren over rondgaat is ook niet mis(s). Ontplofte borsten, ziektes door implantaten: nee, de wereld van cosmetische ingrepen gaat niet altijd over rozen en dan al helemaal niet over mooie lichamen en perfect strak getrokken gezichtjes.

Alles hebben… tot de cosmetische ingrepen

Stephanie Tency had alles. Een succesvolle modellencarrière, een schitterend lichaam en als letterlijke kroon op het werk: de titel Miss Universe Nederland in 2012. Een jaar later kwam de Amstelveense voor ons land uit tijdens Miss Universe in Moskou en eindigde als 17e. John de Mol vroeg haar om op tv assistente in Het Rad van Fortuin te worden. De voormalig Miss geeft toe dat dat niet was vanwege haar slimheid.

Bijzonder: zelf voelde zij zich allesbehalve mooi. Het kon namelijk altijd nóg mooier. De veelzeggende ondertitel van Misslukt is dan ook: ‘Als uiterlijk een obsessie is’. Stephanie is op haar 33ste nog altijd een mooie vrouw, laat daar na het intro geen misverstand over zijn. Maar daar ging heel wat aan vooraf.

Plassen in een erwtensoepblik

Bij Stephanie begon de obsessie met kleine stapjes: botox in het voorhoofd en fillers in haar lippen. Daarna, nog voor de Miss Nederland-verkiezing, besloot zij tot een borstvergroting. Jarenlang ging zij qua cosmetische ingrepen steeds verder. De borsten werden nog groter, de neus steeds rechter. Wat je ook maar kunt bedenken: er zat botox of er zaten fillers in. „Je kunt beter vragen: wat heb je niet gedaan?”, zegt Stephanie tegen documentairemaker Roy Dames. Ze lacht er wat besmuikt bij, maar de realiteit werd vreselijk: een realiteit van bloedingen, zwellingen en verminkingen.

Wat er met Stephanie allemaal misging: daarvoor moet je vanavond maar naar Misslukt kijken. Als je een beetje sterke maag hebt tenminste, want de beelden zijn af en toe niet bepaald fris tot gruwelijk. Dat Miss Nederland een erwtensoepblik vol plast omdat zij niet meer kan zitten, valt dan nog mee.

Geen plek voor schone schijn

Cosmetische ingrepen tekenden Stephanie Tency voor het leven. Het is dapper dat zij dat open, eerlijk en zeer kwetsbaar in een docu nu duidelijk wil maken. Niet alleen door wat woorden, maar dus ook door die (smerige) beelden. In Misslukt is geen plek voor schone schijn, wil Stephanie maar zeggen. Dat mensen zien wat haar overkomen is, is voor deze Miss nog niet goed genoeg trouwens: „Er moeten dingen drastisch veranderen in onze maatschappij.”

💉 Jongeren en cosmetische ingrepen Een derde van de jonge mensen (30 procent) heeft serieus cosmetische ingrepen overwogen of heeft dat ook echt gedaan. In 2018 was dat nog 17 procent. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt van de NPO in samenwerking met Spuiten & Slikken. Vooral vrouwen denken er vaak over na: 4 op de 10 zegt dat plastische chirurgie een serieuze optie is, of ooit is geweest.

Perfecte beelden op social media

In Misslukt laat Stephanie haar eigen geschiedenis (en heden met hersteloperaties) met de plastische chirurgie zien, maar ook de obsessie die de jongeren van nu doormaken. Het is niet moeilijk te raden dat alle perfecte beelden op social media daar niet bij helpen. Stephanie hoopt dat zij de jeugd kan behoeden voor de verslaving die zij doormaakte. Want verslaafd was ze: „Je ziet op een gegeven moment niet meer hoe ver je al bent.”

Hopelijk weten veel jongeren, nu het nog kan, NPO 3 voor Misslukt te vinden. Zaterdag is de docu ook te zien op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Stephanie hoopt ondertussen steeds meer van zichzelf te kunnen houden. Gelukkig ziet zij dat ze er momenteel „tien jaar jonger uit ziet dan op foto’s van een paar jaar geleden”. Maar een bikini aan op het strand… tja, da’s dan ook weer een wel érg grote stap „met die uitgezogen flaptietjes”.

3Doc: Misslukt is vanavond (dinsdag 17 september) om 21.15 uur op NPO 3 bij KRO-NCRV te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

