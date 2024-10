Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom kan comfort food je juist slechter laten voelen

Comfort food: we zijn er allemaal wel bekend mee. Die ene fijne snack of dat lekkere gerecht waar je naar grijpt als je even niet zo lekker in je vel zit. Maar sommige snacks, gerechten en drankjes werken juist averechts.

Een zoute snack tijdens de werkdag om de stress even te vergeten? Misschien niet zo slim, volgens voedingsdeskundigen: „Een hoge zoutconsumptie kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en vochtretentie, wat de gevoelens van ongemak en stress kan vergroten.”

Comfort food niet altijd goed

En zo zijn er meer producten, gerechten of dranken die voedingsdeskundigen afraden om te eten in momenten van stress of als je even niet zo lekker in je vel zit. „Het voedsel dat we eten, beïnvloedt een uitgebalanceerd of onevenwichtig microbioom”, legt Dr. Uma Naidoo uit aan Huffpost. „Een uitgebalanceerd microbioom is in verband gebracht met verminderde ontstekingen in de hersenen, een verbeterde stemming, betere focus en energie, minder stress en een algehele betere fysieke gezondheid.”

Cafeïne en alcohol

Cafeïne is bijvoorbeeld een van die dingen die je beter kunt laten staan, volgens voedingsdeskundige Rob Hobson. „Als je al vatbaar bent voor angst of stress, kan cafeïne dat verergeren door de niveaus van cortisol te verhogen, het belangrijkste stresshormoon van het lichaam.” Bovendien kan cafeïne je hartslag en bloeddruk verhogen, wat de stressreactie van het lichaam weerspiegelt.

Het is technisch gezien geen comfort food, maar hoe zit het met een lekker wijntje of biertje na een stressvolle werkdag? Ook dat raden de voedingsdeskundigen af. Het drinken van alcohol kan de stress in je lichaam juist versterken. Alcohol activeert namelijk de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as), wat dezelfde symptomen in het lichaam weerspiegelt als wanneer je lichaam in een serieuze, fysieke, stress-situatie zit.

Toegevoegde suikers

Hoewel taarten, koekjes, ijs en snoep lekker kunnen smaken, is overmatig eten hiervan vaak niet zo goed voor de stemming. Dit soort typische comfort foods bevatten veel toegevoegde suikers, die in voedingsmiddelen of dranken worden gedaan wanneer ze worden verwerkt of bereid.

Volgens diëtiste Lena Beal zorgen de toegevoegde suikers voor een „snelle stijging van de bloedsuikerspiegel”, wat in gevolg „prikkelbaarheid, bezorgdheid of negatief gedrag kan veroorzaken”.

Zoute snacks en gefrituurd eten kun je beter ook links laten liggen. „Een hoge zoutconsumptie kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en vochtretentie, wat de gevoelens van ongemak en stress kan vergroten.” Te veel zout eten kan ook van invloed zijn op de manier waarop het lichaam stresshormonen beheert, wat leidt tot meer angst en prikkelbaarheid.

Wat dan wel?

Maar waar kun je dan beter naar grijpen, in plaats van naar comfort food? Eet bijvoorbeeld yoghurt met fruit. Yoghurt bevat probiotica die een goede darmgezondheid kunnen bevorderen, wat verband houdt met een goed humeur. Hetzelfde geldt voor omega-3-vetzuren, die in producten als wilde vis, noten en zaden zitten. Deze vetzuren werken volgens Naidoo „als een antioxidant in de hersenen om de effecten van vrije radicalen te verminderen die kunnen bijdragen aan hersenmist of een slechte focus”.

Ook raden de voedingsdeskundigen magnesiumrijke voeding aan, zoals spinazie, avocado, broccoli, bananen, pompoenpitten en pure chocolade. Het magnesium in deze producten kunnen het lichaam én de geest helpen ontspannen doordat ze het cortisol verlagen.

Tot slot zijn producten met vitamine C, zoals citrusvruchten, kiwi en paprika, goed tegen angst, evenals vezelrijke voeding. „Het toevoegen van deze verse vruchten aan je yoghurt, op havermout of toegevoegd aan smoothies en mocktails is een geweldige manier om bewust je stress te verminderen.”

