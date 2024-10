Griepseizoen is eerder begonnen dit jaar: meer ziekmeldingen

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is wisselvallig weer, en dat is te merken aan de toename van het aantal griepachtige klachten. Het aantal ziekmeldingen is bij het begin van de herfst in september fors gestegen. Volgens arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare steeg het aantal ziekmeldingen vorige maand met 67 procent in vergelijking met augustus.Â

Vooral de zorg en het onderwijs zijn uitschieters, aldus de arbodiensten.

Directeur medische zaken Redmer van Wijngaarden bij ArboNed meldde dat er in september gemiddeld 60 ziekmeldingen per 1000 werknemers waren, tegen 36 meldingen in augustus. „Als zoveel medewerkers tegelijk ziek zijn, kan dat voor flinke uitdagingen op de werkvloer zorgen.” Het gemiddelde verzuim ging omhoog naar 4,6 procent, wat iets hoger is dan een jaar geleden.

De toename van griepachtige klachten speelt volgens de arbodienstverleners vooral in sectoren waar binnen wordt gewerkt, waardoor mensen elkaar sneller kunnen besmetten. Van Wijngaarden adviseert werkgevers dan ook vooral meer aandacht te hebben voor de basishygiëne, zoals vaker handen wassen. Ook zouden medewerkers met zware verkoudheidsklachten zoveel mogelijk thuis moeten werken en is het goed om ruimtes vaker te luchten.

In sommige sectoren wordt het van je verwacht dat je doorwerkt totdat je erbij neervalt, vertelde psycholoog Najla Edriouch eerder tegen deze website. „Het is belangrijk dat je je realiseert dat ziek zijn een wettelijk recht is. Ieder mens, in welke functie dan ook, hoe belangrijk je baan ook is en hoe verantwoordelijk je je ook voelt; je hebt het recht om ziek te zijn.” Daarnaast hoef je niet aan je werkgever te vertellen wát je precies hebt.

Op-en-top najaarsweer

Gelukkig wordt het komende week op-en-top najaarsweer en nemen de griepklachten daardoor hopelijk iets af. De zon breekt vandaag door en het blijft op een enkele bui na droog. Ook morgen verloopt droog, en het is daarbij ook nog eens zonovergoten. Prima weer om buiten te vertoeven dus.Â

En donderdag wordt de dag dat de zonnebril echt uit de kast kan, want dan kan het in het zuiden 20 graden worden. Er staat bovendien weinig wind. Ter vergelijking: volgens het weerbureau is het normaal in deze tijd van het jaar 14 graden. Na vrijdag slaat het weerbeeld wel om en behoren de warme temperaturen tot het verleden.Â

