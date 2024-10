Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stress-eten: waarom doen we het en helpt het echt?

Stress: hoe we het ook proberen te vermijden, we ontkomen er niet aan. Terwijl sommige mensen hun eetlust verliezen en maaltijden overslaan als ze gestrest zijn, eten anderen juist om stress te beheersen en zich beter te voelen.

Maar waarom eten mensen als ze gestrest zijn? En helpt het echt om je beter te voelen?

Stress-eten

Er zijn drie belangrijke redenen waarom sommige mensen eten als ze gestrest zijn. Ten eerste zijn we biologisch zo geprogrammeerd. „Biologisch gezien triggert stress cortisol, het stresshormoon, dat een rol speelt bij eetlust”, legt Jacqueline Shiels, klinisch psycholoog, uit aan Huffpost. „Als we gestrest zijn, is eten de manier van ons lichaam om met echte of ingebeelde bedreigingen om te gaan.”

Ten tweede zorgen sociale gewoonten en culturele tradities ervoor dat we verlangen naar vertrouwd voedsel als stress ervaren. „De meesten van ons hebben voedsel gekoppeld aan onze familie en tradities, en daarmee aan veel positieve emoties, die in de loop van de tijd zijn gekoppeld aan ontspanning of beloning”, legt Shiels uit. „In tijden van stress, of wanneer we in de vlucht- of vluchtmodus zitten, vallen we terug op wat we weten dat ons vreugde of kalmte brengt.”

Tot slot is er een psychologisch aspect. „Eten kan een tijdelijk gevoel van comfort of afleiding van stressvolle emoties zijn”, weet Shiels. „Als we gestrest zijn, willen de meesten van ons zich goed en kalm voelen, dus we proberen onszelf misschien af ​​te leiden met iets.”

Tijdelijk effect

Maar werkt het stress-eten echt? „Het kan een onmiddellijke impact hebben op stress”, begint Shiels. Maar de effecten zullen niet lang duren. „Dat komt omdat negatieve emoties onderdrukken door te eten slechts tijdelijk werkt en niets doet om de oorzaak van de stress aan te pakken.”

Tijdelijk heeft het dus wél een effect. Dit komt mede doordat het eten van bepaalde soorten voedsel, zoals koolhydraten, serotonine kan activeren in je lichaam, waardoor je je (tijdelijk) goed gaat voelen. Ook kan samen met anderen eten, je stemming verbeteren. „We weten dat isolatie de stemming kan verslechteren, dus een vriend of geliefde bellen om samen te eten kan helpen bij negatieve emoties, het kan stress minimaliseren en het algehele welzijn verbeteren.”

Maar op lange termijn? Nee, dan helpt stress-eten niet per se, weet Avigail Lev, een klinisch psycholoog. „Hoewel het op het moment zelf goed kan voelen, is stress-eten op de lange termijn schadelijk, omdat het een slechte gewoonte kan worden en het de oorzaak van de stress niet aanpakt.”

Voldoende eten

Effectief of niet effectief: stress-eten is iets wat er bij veel mensen makkelijk in schiet. Dus hoe kun je het vermijden? „Consequent blijven met je eetpatroon kan helpen om de prikkelbaarheid en angst die gepaard gaan met een lage bloedsuikerspiegel te voorkomen en stress te verminderen voordat het begint”, legt Shiels uit.

De psycholoog raadt aan om voedsel te kiezen met voldoende macronutriënten zoals koolhydraten, eiwitten, vezels en vetten en jezelf te voeden met hydraterende voedingsmiddelen om de honger onder controle te houden en te voorkomen dat je hongerig wordt.

Afleiding

Degenen die stress-eten als afleiding, raadt Shiels aan om iets creatiefs te doen, zoals tekenen, tuinieren, schilderen en schrijven. Ze legt uit dat door de creatieve kant van onze hersenen te activeren, we gezonde afleidingen en stressvermindering kunnen beoefenen, zonder afhankelijk te zijn van eten.

Zelfzorg, zoals een warm bad nemen, naar muziek luisteren, een nieuw boek lezen, een korte wandeling maken of een dagboek bijhouden, kan ook helpen stress te verlichten zonder te hoeven eten.

