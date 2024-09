Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is je kind een kieskeurige eter? Dat ligt niet aan de ouders, stelt onderzoek

Je kind ervan proberen te overtuigen dat het bord leeg moet kan een hele strijd zijn. Maar degenen die er niet in slagen om hun kind te verleiden met broccoli, kunnen troost putten uit een nieuw onderzoek. Kieskeurig eten blijkt daaruit namelijk grotendeels te wijten te zijn aan genen in plaats van aan de omgeving.

Een nieuwe studie van het University College London, King’s College London en de Universiteit van Leeds ontdekte dat kieskeurigheid bij kinderen grotendeels genetisch bepaald is.

Kieskeurige eters

Andere factoren, zoals het soort voedsel dat thuis wordt gegeten en de plaats waar de maaltijden worden genuttigd, blijken pas van belang te zijn als het kind een peuter is. Bij het onderzoek waren meer dan tweeduizend paren van zowel eeneiige als niet-identieke tweelingen betrokken. Ouders beantwoordden vragen over het eetgedrag van hun kinderen in de leeftijd van 16 maanden tot 13 jaar.

De meeste identieke tweelingen delen 100 procent van hun genetisch materiaal, terwijl niet-identieke tweelingen dat niet doen. Dat betekende dat de onderzoekers genetische en omgevingsinvloeden op eetbuien in beide groepen konden vergelijken en daaruit conclusies konden trekken.

Maar waarom vinden kinderen soms (of vaak) iets niet lekker? Metro meldde eerder dat dat aan ons „oerinstinct” ligt.

‘Schuld bij ouders wegnemen’

Onderzoekers ontdekten dat niet-identieke tweelingen veel minder op elkaar leken als het ging om kieskeurig eten dan identieke tweelingparen. Dit geeft aan dat genetica een grote invloed heeft op hoe terughoudend een kind is richting nieuw voedsel.

Het onderzoek ontdekte ook dat kieskeurigheid de neiging heeft om te pieken als een kind 7 jaar oud is. Het neemt vaak licht af als ze in de puberteit komen. Kieskeurig eten „veroorzaakt vaak veel stress voor de kinderen en hun families”, zei Moritz Herle, één van de hoofdauteurs van het onderzoek. „Ons onderzoek geeft aan dat verschillen tussen kinderen die kieskeurig eten grotendeels kunnen worden toegeschreven aan genetische factoren. Hopelijk helpt dat om een deel van de schuld bij de ouders weg te nemen.”

Invloed van omgeving op peuters

Uit het onderzoek blijkt dat omgevingsfactoren wel van invloed kunnen zijn op de kieskeurigheid van een kind als peuter. Dit zou kunnen betekenen dat, als een kind kieskeurig is op deze leeftijd, vroege interventies hun kieskeurigheid in de toekomst kunnen verminderen.

Wat kun je doen als je kind een kieskeurige eter is? Abigail Pickard, een onderzoeker in ontwikkelingspsychologie, vertelde CNN dat kieskeurig eten „heel gewoon” is bij kinderen. „Ouders moeten proberen een ontspannen sfeer te handhaven rond etenstijd en voorkomen dat eten een machtsstrijd wordt”, stelde ze. Pickard voegt eraan toe dat verzorgers gezonde eetgewoonten moeten modelleren.

