Gezondheidsvoordelen van een lepel baksoda in een glas water? Dit zegt de wetenschap

Baksoda, dat witte poeder dat je wellicht ook in jouw keukenkastje hebt staan. Sommige influencers claimen op social media dat het drinken van water met wat baksoda gezondheidsvoordelen heeft. Maar is dat ook zo?

Baksoda of baking soda, ook wel natriumbicarbonaat of zuiveringszout genoemd, kennen de meeste mensen wel. Mede omdat baksoda zeker bij een hoop schoonmaakklusjes uitkomst biedt.

Lepel baksoda in glas water

Op social media klinkt dat als je een lepel baksoda in een glas water doet en dat opdrinkt, dit allerlei gezondheidsvoordelen heeft. Afvallen, beter slapen en goed voor de maag en brandend maagzuur, dat is wat sommige influencers claimen over het witte poeder. Maar Quest zocht uit of dat daadwerkelijk zo is.

Volgens het wetenschappelijke magazine snijdt de theorie over baksoda tegen brandend maagzuur best hout. „Natriumbicarbonaat is basisch. Dat betekent dat de pH van de stof hoger is dan 7. Daardoor kan het zuur binden en neutraliseren. Het doet zijn werk net zo goed als calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat, die je tegenkomt in de maagzuurremmers die je bij de drogist koopt.”

Gezondheidsvoordelen

Ook zou baksoda helpen tegen verzuurde spieren. En volgens een grote Australische studie klopt dat ook. De onderzoekers zagen dat sporters beter presteerden wanneer ze 0,2 tot 0,5 gram natriumbicarbonaat per kilo lichaamsgewicht tot zich namen. Voor een persoon van 70 kilo komt dat neer op één tot twee eetlepels.

Zodra natriumbicarbonaat de zuurgraad in de spieren verlaagde, nam het uithoudingsvermogen toe. Daardoor werden korte, intensieve inspanningen makkelijker. Maar de onderzoekers ontdekten ook bijwerkingen, zoals een opgeblazen gevoel, misselijkheid, braken en buikpijn.

Risico’s van baksoda

Of een glaasje water met baking soda de nachtrust verbetert, is nooit wetenschappelijk aangetoond. Wel blijkt uit Japans onderzoek dat badderen in natriumbicarbonaat voor het slapengaan ervoor zorgde dat mensen beter sliepen.

Maar aan te veel baksoda kleven ook zeker risico’s. Bij een overdosis kan namelijk hypokaliëmie ontstaan. Uit een Amerikaans onderzoek bleek namelijk dat baking soda-vergiftiging tot hypokaliëmie kon leiden, waardoor er weinig kalium in het bloed zit. Hypokaliëmie kan weer andere ziektes veroorzaken, zoals ademhalingsproblemen of hartaandoeningen. En weer een ander Amerikaans onderzoek concludeert dat een overdosis baksoda maagbreuken kan veroorzaken.

Hoeveel baksoda mag je nuttigen?

Voor een overdosis moet je overigens wel een hoop baksoda innemen. De meeste gezonde volwassenen kunnen tot zo’n 39 gram baksoda nuttigen zonder extreme gevolgen. Dat is iets meer dan twee eetlepels.

In baksoda zit wel behoorlijk wat natrium. Een theelepel bevat al meer dan 1,2 gram, terwijl de Gezondheidsraad aanbeveelt dat volwassenen niet meer dan 2,4 gram per dag binnenkrijgen. En te veel natrium kan de bloeddruk verhogen, nieraandoeningen, hart- en vaatziekten en zelfs botontkalking veroorzaken. Zeker als je zwanger bent of (hart)aandoeningen hebt, moet je oppassen met de natrium-inname.

Een slok baksoda met water heeft dus zeker wat voordelen en kan niet zozeer kwaad. Maar krijg je buikpijn, misselijkheid of andere klachten? Dan gebruik je het witte poeder liever alleen om je keuken mee te poetsen.

Reacties