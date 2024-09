Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze supermarkt biedt de laagste prijzen van Nederland

Het is steeds weer schrikken als je je boodschappen over de band ziet gaan en de prijs op het scherm ziet aantikken. Waar je vroeger nog je complete ontbijt voor minder dan vijf euro riant had, wordt het inslaan van een goede deal ons moeilijk gemaakt. Daarom helpen we je een handje met de goedkoopste supermarkt voor een goedgevulde koelkast.

Financieel expert Alieke Evert heeft het voor je uitgezocht. Ze geeft tips om je wekelijkse uitje supermarkt zo goedkoop en efficiënt mogelijk te maken. Mét de goedkoopste supermarkt per provincie, of je je vlees niet beter bij de lokale slager kunt halen en of boodschappen in ons buurland niet een betere optie is?

Wist je trouwens dat een aantal supermarkten je met trucs misleiden?

Wat is de goedkoopste supermarkt?

Dat Lidl en Aldi als de goedkopere supermarkten worden gezien, is algemeen bekend, toch is dat niet in elke regio het geval. Deze euroknallers hebben soms wel terecht een budget-reputatie opgebouwd: Lidl heeft inderdaad de goedkoopste groente en fruit. Sterker nog, Lidl is gemiddeld 16 procent goedkoper wat betreft groente en fruit dan andere supermarkten. Toch is uit onderzoek gebleken dat Dirk van den Broek in veel regio’s de voordeligste supermarkt is. Dit komt doordat Dirk zich niet alleen focust op scherpe prijzen voor huismerkproducten, maar ook korting geeft op bekende A-merken.

Nu vind je de Dirk niet op elke hoek van de straat, dus geeft Alieke Evert je nog een paar sterke andere budget-supermarkten. Zo wordt in de provincies Friesland, Zeeland en Limburg toch Aldi als alternatieve goedkoopste supermarkt getipt. In Drenthe de Lidl en Jumbo, en in Utrecht en Zuid-Holland de Vomar.

Houd er rekening mee dat de prijzen per product in supermarkten enorm kunnen verschillen, zo kan een pak melk bij de Lidl goedkoper zijn dan bij de Jumbo, terwijl bij de Jumbo een pot huismerk pindakaas weer een betere prijs-kwaliteit heeft. En waar vind je zelf dat de kaas het lekkerst is? Een genot voor je smaakpapillen is ook wat waard, toch? Kortom, het is dus even een puzzel waar je jouw boodschappenlijst het goedkoopste kunt verzamelen.

Bespaartips boodschappen

Boter, kaas, benzine of wijn: Nederlanders trekken massaal de grens over voor goedkopere boodschappen. We hebben geluk dat je vanuit ons kikkerlandje zo in de auto stapt om goedkope producten in te slaan in Duitsland. Hoewel Aldi en Lidl hier hoog scoren met hun lage prijzen, kunnen supermarktketens zoals Kaufland en Real ook scherpe prijzen hebben. Houd wel je benzinekosten voor je trip naar het buitenland in de gaten als je daar boodschappen wilt doen: check van tevoren de website voor productprijzen. Het zou zonde zijn als je meer geld uitgeeft aan de reis dan aan de producten zelf.

Er zijn apps zoals Too good to go waar je overschotten van supermarkten, restaurants en bakkerijen kunt kopen. Deze bedrijven verkopen voedsel dat aan het eind van de dag anders weggegooid zou worden, tegen een lage prijs. Via de app kun je gemakkelijk verrassingspakketten met eten kopen: minder voedselverspilling en goed voor je portemonnee.

Wil je dan echt naar de goedkoopste supermarkt gaan? Dan tipt Alieke Evert op De Jonge Belegger: „Maak een boodschappenlijst met boodschappen die je eigenlijk altijd nodig hebt en koop deze lijst bij diverse supermarkten bij jou in de buurt. Koop A-merkproducten eens in de zoveel tijd in wat grotere hoeveelheden, als ze in de aanbieding zijn.”

