Grap Rutger Castricum schiet bij Sophie Hermans in verkeerde keelgat: ‘U bent echt boos?’

Rutger Castricum liet gisteravond in De Oranjezondag een fragment zien van hem en VVD-minister Sophie Hermans. Zijn interview ging namelijk nogal mis toen hij een grap maakte die refereerde aan de ‘minder Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders en Hermans nogal boos werd.

PVV-staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) sprak vorige week bij WNL-programma Goedemorgen Nederland uit dat hij nog steeds achter de ‘minder Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders staat. Later floot premier Dick Schoof Jansen terug.

Rutger Castricum maakt ‘minder minder’-grap tijdens interview

Binnen de ministerraad werden de woorden van Jansen niet gewaardeerd. Integendeel, het lag bij sommigen nog behoorlijk gevoelig, vertelt Castricum. „Ik was wel, moet ik heel eerlijk zeggen, ouderwets aan het etteren”, aldus Castricum in De Oranjezondag over zijn interview.

Hij sprak voor het programma De Hofbar namelijk met VVD-minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei). Tijdens een gesprek over CO2 vond Castricum het grappig om „minder, minder, minder” te reageren op het verhaal van Hermans over minder CO2-uitstoot. Maar dat schoot bij Hermans volledig in het verkeerde keelgat. „Ik vind het niet echt een uitspraak om grapjes over te maken”, reageert de minister streng. „Oh echt waar? Ligt het zo gevoelig? Je kunt er toch een beetje lichtzinniger over zijn?”, aldus Castricum.

Sophie Hermans boos

„CO2, minder, minder, minder. Die grap mag ik niet maken?”, vraagt Castricum zich af. „Heel grappig Rutger. Ik wil met jou praten over minder CO2-uitstoot. Maar ik ga op een geen enkele manier flauwe grapjes maken over de uitspraak waaraan jij refereert.”

Castricum verbaasd: „Oh u bent echt boos?” Hermans: „Ja! Ik ben echt boos.” En dan loopt de minister geïrriteerd weg.

Later maakte Castricum eenzelfde soort grap tegen premier Dick Schoof, die daar dan wel weer om kon lachen. Overigens denkt Castricum dat dit huidige kabinet, met Schoof, de kerst niet haalt.

