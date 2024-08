Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weinig tijd om te sporten? Twee dagen is al genoeg, volgens nieuw onderzoek

Lukt het doordeweeks niet om te sporten en heb je alleen tijd in het weekend? Dan is dat ook al goed, blijkt uit nieuw onderzoek. ‘Weekendstrijders’ ervaren dezelfde voordelen van sporten voor de gezondheid als degenen die gedurende de week regelmatig sporten.

Het gaat er vooral om dát je sport, concludeert het onderzoek.

Een onderzoeksteam uit China analyseerde gegevens van meer dan 75.000 mensen van de UK Biobank. Deze mensen werden verdeeld in drie groepen: inactief (mensen die niet voldeden aan de aanbevolen 150 minuten matige tot intensieve fysieke activiteit per week), regelmatig actief (mensen die voldeden aan de richtlijnen, hun activiteit was verspreidover de week) en weekendstrijders (mensen die voldeden aan de richtlijnen door meer dan 50 procent van hun activiteit te verspreiden over één tot twee dagen).

Uit het onderzoek bleek dat de weekendstrijders in vergelijking met de groep inactieve volwassenen 26 procent minder kans hadden op dementie, 21 procent minder op een beroerte en 45 procent minder op de ziekte van Parkinson. Al deze cijfers waren vergelijkbaar met de groep mensen die regelmatig actief waren, maar dan gedurende de week.

Zolang mensen het grootste deel van hun fysieke activiteit op één of twee dagen van de week verzamelen, ervaren ze vergelijkbare gezondheidsvoordelen als mensen die meerdere dagen sporten, zo concludeerden de onderzoekers.

In een eerder onderzoek, ook met behulp van UK Biobank-gegevens, ontdekten onderzoekers op vergelijkbare wijze dat mensen die het grootste deel van hun lichaamsbeweging op één of twee dagen doen, vergelijkbare voordelen voor de gezondheid van het hart ervaren als degenen wiens fysieke activiteit gelijkmatiger over de week is verdeeld.

