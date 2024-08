Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is vitamine K en hoe krijg je het binnen?

Er zijn legio vitamines die – in meerdere of mindere mate – allemaal essentieel zijn voor je gezondheid. Je kunt ze bijna op volgorde zetten: vitamine A, B, C, D, ga zo verder. Maar wat is vitamine K, waar hebben we het voor nodig en hoe krijg je ‘t binnen?

Een gezond en gevarieerd eetpatroon is niet alleen goed voor je omdat je zo verschillende vitamines en mineralen binnenkrijgt, maar ook omdat bijvoorbeeld groenten en fruit voor een lagere bloeddruk kunnen zorgen. Een gebakken aardappel zou zelfs goed zijn voor je bloedsuikerspiegel.

Vitamine K

Vitamine K is, zo lezen we bij het Voedingscentrum, nodig voor een goede bloedstolling en de aanmaak van botten. Het is niet, in tegenstelling tot wat sommigen denken, hetzelfde als kalium. Dat is een mineraal, al heeft het wel ook effect op je bloed(druk). Een overschot aan vitamine K gebeurt niet snel in Nederland, het kan wel zijn dat je een tekort oploopt door langdurig gebruik van antibiotica.

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben zo’n 70 microgram van de vitamine nodig per dag. Baby’s hebben na de geboorte extra nodig, dat krijgen ze in druppeltjes. Als je bloedverdunners of antistollingsmiddelen gebruikt, moet je oppassen met vitamine K-supplementen van boven de 100 microgram. Overleg altijd met een arts en slik niet zomaar supplementen.

Waar zit vitamine K in?

Over het algemeen krijg je in Nederland voldoende vitamine K binnen als je gezond en gevarieerd eet. Zoals gezegd komt een tekort van deze vitamine niet vaak voor. Maar het is wel handig om te weten in welke voeding het zit:

Groene bladgroenten zoals spinazie, snijbiet en boerenkool

Broccoli

Spruitjes

Waterkers

Doperwten

Asperges

Sojabonen

Vlees

Eieren

Granen

Fruit

Melk(producten)

Zoals gezegd moet je ongeveer 70 microgram vitamine K per dag binnenkrijgen. Als je 100 gram broccoli op je bordje legt, zit je al aan 185 microgram, asperges bevatten weer ‘maar’ 41 microgram vitamine K per 100 gram.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

