Mama gaat op (blind) date: ‘Ineens stond ik oog in oog met een vader van school’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot onverwachte vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de heerlijkste verhalen. Deze week het verhaal van Barbara (41), die een vriendin een blind date liet regelen.

Wanneer Barbara, moeder van een zoon van 7, na haar scheiding besluit om weer een sprong in het diepe te wagen, chartert haar vriendin een blind date. Prima, denkt ze. Tot ze op het moment suprême oog in oog staat met de ontoegankelijke schoolpleinvader.

„‘Bar, na vier jaar een eenzame kerst is het echt wel weer tijd voor een leuke vent op die bank van je. Ik regel een date!’ Mijn vriendin Stephanie is het overduidelijk zat om mijn klaagzang tijdens ons maandelijkse wijnavondje aan te horen. Ik wuif haar aanbod in eerste instantie weg, maar als ze er een paar uur en vijf glazen wijn later opnieuw over begint, stem ik jolig in. Wel onder voorwaarden: hij moet langer zijn dan ik, niet kaal, een beetje gezichtshaar mag – als hij maar niet zo uit Game of Thrones komt rollen – en tatoeages zijn niet mijn ding. Verder krijgt ze carte blanche. Zij kent me immers als geen ander en weet precies welk type mannen ik heb versleten. Dit kan niet misgaan.

Maandagochtend 09.30 uur. Mijn telefoon gaat: Stephanie. ‘Joehoe! Aanstaande zaterdag, 19.00 uur in Café Thijssen. En trek wat leuks aan!’

‘Vertrouw me’

De dagen daarna blijft Stephanie opvallend geheimzinnig over mijn date. Ik ken hem niet, dat verzekert ze me, en ook kan ze alle voorwaarden die ik heb gesteld, afvinken. Verder moet ik het maar op me af laten komen. „Het wordt hoe dan ook gezellig, vertrouw me.” Toch slaat de twijfel toe als ik zaterdagmiddag voor mijn kledingkast al een uur twijfel over wat ik aan moet.

Past dit wel bij mij, na jaren moederen op date gaan met iemand die ik niet ken? Hoe werkt dat als ik er geen bal aan vind? Zing je de date dan uit of bedenk je een smoesje om te kunnen vluchten? Maar goed, afzeggen is ook weer zo lullig en ik hou er ongetwijfeld een leuke ervaring aan over.

Arrogant maar intrigerend

Om 19.05 uur sta ik uitgedost voor de deur van Café Thijssen te zoeken naar een man van wie ik nog niet eens zijn haarkleur weet. Tot er vanuit de deuropening een arm op mijn schouder wordt gelegd. „Het was iets te koud op het terras, ik heb een plekje binnen gereserveerd!” Ik draai me om en zie meteen dat er naar mijn wensenlijstje is geluisterd. Maar tot mijn verbazing is het helemaal geen onbekende: ik sta oog in oog met de lange, knappe schoolpleinvader die ’s ochtends zijn groep 7-dochter afzet zonder ook maar een woord te wisselen met de andere ouders. Dat ontoegankelijke vond ik altijd wat arrogant, maar intrigeerde me gek genoeg ook. En ineens heeft precies díe man zojuist het lekkerste wijntje voor me besteld en schuift hij de stoel voor me aan.

„Je zal het misschien een beetje gek vinden”, zegt hij. „Maar toen Stephanie me via Facebook vroeg of ik zin had in een date met een van haar leukste vriendinnen, kon ik geen nee zeggen. Ik zie je wel vaker lopen als je je zoon afzet op school en je lijkt me een gezellige vrouw.” Stephanie blijkt zijn oude klasgenoot van de basisschool te zijn en ze hebben elkaar altijd gevolgd op social media. Wist ik veel.

Pluspunten

Ietwat geschrokken vervolgen we onze date en ik kan niet anders zeggen dan dat het supergezellig is. Kinderen, vakanties, werk, hobby’s en normen en waarden: we praten honderduit over van alles en nog wat en ontdekken wonderbaarlijk genoeg veel raakvlakken. Als hij er na afloop ook nog op staat om de rekening te betalen én direct doch stijlvol mijn telefoonnummer vraagt, komen er nog wat pluspunten bij.

Modern family?!

In de weken die volgen hebben we intensief contact via WhatsApp. Leuk, maar daar blijft het bij. De schoolpleinvader lijkt namelijk iets opdringeriger dan gedacht en ziet al een modern family-plaatje voor zich, terwijl ik nog moet wennen aan überhaupt contact met een andere man. Ik krijg het ineens benauwd.

Gelukkig reageert hij goed als ik de boel afkap. „Even goede vrienden”, stelt hij. Maar zelfs nu, zo’n halfjaar na onze date, blijft het ongemakkelijk als ik hem tegenkom op het plein. Toch kan ik er ook om lachen, want ik ben weer een ervaring en gezellig verhaal bij de wijnavond rijker. En bovendien: over een jaartje gaat z’n dochter naar de middelbare – is dat ongemakkelijke er ook vanaf.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

