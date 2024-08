Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dropshippers zijn online ‘dieven van je portemonnee’, maar hoe herken je dropshipping?

Heb je ook weleens een goedkoop kledingstuk of goedkope gadget aangeschaft? De levering duurt opvallend lang en over de kwaliteit valt nogal wat te zeggen. En als je het product wilt retourneren, betaal je de volle mep. Dan heb je waarschijnlijk te maken met dropshipping. Maar je kunt deze dropshippers herkennen.

Goedkoop is duurkoop, klinkt een bekend gezegde. En als je te maken hebt met een dropshipper, kan dat weleens aan de orde zijn. Eerder schreef Metro over nepwebshops en malafide oplichters, waarvan klanten überhaupt nooit hun aankoop ontvingen.

Hoe werkt een dropshipper?

Een dropshipper doet het net even anders. Deze beheert een webwinkel, maar heeft zelf geen voorraad. De dropshipper fungeert als een soort tussenpersoon. Hij of zij stuurt de bestellingen van klanten door naar een fabrikant of groothandel. Dat zijn vaak bedrijven in China. De groothandel stuurt het product dan weer rechtstreeks naar de klant.

Wat de dropshipper wél goed (voor zichzelf) regelt, is dat de prijs omhoog gaat. Hij of zij verleent eigenlijk geen extra diensten, maar laat de prijs gerust enkele keren over de kop gaan. Vaak kun je zo’n aankoop op andere websites voor een veel lager bedrag vinden.

Aankopen zijn te duur en van slechte kwaliteit

De dropshippers adverteren veelal op social media en wekken de indruk dat het Nederlandse webshops zijn met een eigen warenhuis of winkel en dus eigen voorraad. Maar dat is dus bijna nooit het geval.

En die dropshippers nemen de regels niet al te nauw, concludeert De Consumentenbond en schrijft ook Kassa. Hoewel dropshippen niet verboden is, zijn deze ‘ondernemers’ meestal uit op snel en makkelijk geld verdienen. Vaak kun je als klant met klachten of vragen nergens terecht. En de levertijd duurt soms wekenlang omdat de boel uit China moet komen.

En dan is de kwaliteit meestal ook nog eens zorgelijk slecht. Wil je de aankoop retourneren? Dan zit daar vaak wederom een prijskaartje aan en krijgen klanten niet altijd hun aankoopsom volledig terug. De retourkosten zijn in veel gevallen net zo duur als de aankoop zelf. En dat weten de dropshippers maar al te goed, waardoor ze retourneren ontmoedigen.

Aangifte doen?

Kassa schrijft dat ‘werk maken’ van zulke praktijken of aangifte doen tegen dropshippers waarschijnlijk weinig oplevert. De politie doet namelijk niks met zulke aangiftes. Tenzij het om een patroon van structurele misleiding of oplichting gaat, met meerdere slachtoffers over een langere periode. Wel kun je klachten melden bij de Autoriteit Consument & Markt.

Zo herken je dropshipping

Wat kun je wel doen? Voorkomen is beter dan genezen. Dus zo herken je dropshippers en voorkom je een miskoop.

Lange levertijden

Ook al staat er op de website: ‘Vandaag besteld, morgen in huis’, lange levertijden verraden de dropshipper.

Gratis bezorging

‘Alleen vandaag gratis verzending’, is een typische dropship-truc.

Aanbiedingen, hoge kortingen en beperkte voorraad

Kom je op de website timers, ‘alleen vandaag geldig’, ‘Let op, bijna uitverkocht’ tegen? Of zie je hoge kortingen en krijg je de indruk dat je snel moet bestellen? Wederom dropship-trucs.

Controleer de gegevens

Heeft de website een telefoonnummer (dat daadwerkelijk bereikbaar is), een bezoek- of vestigingsadres (controleer het adres) en een Kamer van Koophandel-nummer? Als dat niet op de website vermeld staat of niet klopt of niet bereikbaar is, heb je wederom te maken met een dropshipper.

Webwinkels met keurmerken als Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk kun je beschouwen als doorgaans betrouwbare handelaren.

Check het retourbeleid

Onderzoek het retourbeleid en de daarbij behorende kosten. Die moeten duidelijk vermeld staan op de website. Kun je dat niet vinden, moet je mailen voor de retourvoorwaarden of zie je andere onduidelijke of dubieuze retourvoorwaarden? Niet doen!

Check de onafhankelijke reviews

Op websites als Trustpilot kun je onafhankelijke recensies vinden.

