Is het verstandig om te sporten bij warm weer?

Sporten op een warme dag: de een houdt ervan en de ander moet er niet aan denken. Is het verstandig om bij tropische temperaturen de sportschoenen aan te trekken?

In de sportschool staat de airco waarschijnlijk aan. Maar is het slim om te gaan hardlopen? Of om een andere buitenactiviteit te ondernemen? De GGD adviseert om voorzichtig te zijn wanneer de temperatuur boven de 30 graden uitkomt.

„Boven die temperatuur heb je kans dat je klachten krijgt als je veel gaat bewegen. Vooral als er veel vocht in de lucht zit. Dat wordt een hoge luchtvochtigheid genoemd”, leggen ze uit. Met die weersomstandigheden is het lastig om goed te zweten, waardoor je lichaam z’n warmte niet kwijt kan. „Als je bij zulk weer gaat werken of sporten, is er een serieus gevaar voor oververhitting.”

Sporten in de middag is niet slim

Als het erg warm is kun je wel gaan sporten als er veel wind staat of je voornamelijk in de schaduw beweegt. NOC*NSF adviseert om niet te veel te doen in de middag, omdat het dan het warmst is. Sport dus bij voorkeur in de ochtend of in de avond. Of ga midden in de nacht. Metro schreef eerder al over mensen die het liefst ‘s nachts in beweging komen.

Het is ook belangrijk dat je je lichaam koel houdt. „Bijvoorbeeld door heel eenvoudig je hoofd nat te maken met water, een natte pet op te doen, tijdens de pauze een natte handdoek in je nek te leggen of gewoon je shirt nat te maken.”

‘Luister naar je lichaam’

De sportbond raadt ook aan om het rustig op te bouwen. „Geef je lichaam de kans te wennen aan de warmte, door rustig te starten. Verkort bijvoorbeeld je warming-up en doe die in de schaduw.” En het belangrijkste advies: „Luister naar je lichaam. Voel je je niet lekker? Neem dan geen risico en doe rustig aan of stop.”

🏋️‍♂️ Andere belangrijke tips van het NOC*NSF Smeer jezelf goed in met zonnebrandcrème;

Drink genoeg water;

Vergeet je cooling down niet, wanneer je ineens stopt met sporten kan je bloeddruk snel dalen.

De hitte kan het sporten extra uitdagend maken, vertelt topsportarts Mannes Naeff aan Omroep Gelderland. „Hitte heeft op veel systemen in je lichaam invloed. Je krijgt een hogere hartslag en je doorbloeding zorgt ervoor dat je beter kunt transpireren. Door het zweten koelt je lichaam af.” Zweet je (te) veel op dit soort warme dagen? Lees hier hoe je het kan verminderen.

Bij warm weer presteer je hoe dan ook minder goed dan bij koelere temperaturen, want „er gaat minder bloed en zuurstof naar je spieren want je lichaam is bezig met het verliezen van hitte”.

